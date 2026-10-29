Более 34 тысяч несовершеннолетних получили уведомления — платить по ним обязаны законные представители

29 октября 2026, 09:53, ИА Амител

Оплата налога / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае свыше 34 тысяч несовершеннолетних получили налоговые уведомления — в общей сложности им нужно выплатить более 50 миллионов рублей. Поскольку дети не могут уплачивать налоги самостоятельно, эта обязанность возлагается на их родителей и опекунов, сообщает "Алтапресс".

Основную долю начислений составляет налог на имущество: он предъявлен примерно 70 тысячам ребят, общая сумма — порядка 26 миллионов рублей. Земельный налог предстоит заплатить почти 48 тысячам детей, а транспортный — чуть менее чем сотне несовершеннолетних.

Все уведомления направлены в электронном формате, поэтому взрослым стоит проверить личные кабинеты юных налогоплательщиков.

Всего в 2026 году сформировано 312,9 тысячи сводных налоговых уведомлений на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Нововведением стало то, что впервые такие документы получили пользователи портала "Госуслуги" с подтвержденной учетной записью.

При этом уведомления не рассылаются в двух случаях: если сумма налогов не превышает 300 рублей либо если гражданин полностью освобожден от уплаты благодаря льготам.

В этом году также обновили оформление налогового уведомления: изменилась его структура и визуальное представление. В документе появился специальный раздел с расчетом НДФЛ — в нем отражены учтенные доходы, примененная ставка, итоговая сумма налога и источник данных.

НДФЛ включают в уведомление при ряде обстоятельств. Например, если человек получил доход в виде процентов по вкладам, налог не был удержан налоговым агентом, стандартный вычет предоставили в увеличенном размере либо был получен доход от выигрышей в казино.

"Если уведомление не поступило, гражданин может обратиться за разъяснениями в любой налоговый орган, МФЦ либо воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика". Оплатить налоги разрешено разными способами: через сайт ФНС, портал "Госуслуги", в банковских отделениях и банкоматах, на почте или в МФЦ", — указано в публикации.

Для уплаты налогов за несовершеннолетних предусмотрен удобный механизм — это можно сделать в личном кабинете родителя, используя вкладку "Семейный доступ".

Льготы по имущественным налогам предоставляются в беззаявительном порядке ряду категорий граждан: пенсионерам и предпенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам СВО, родителям трех и более несовершеннолетних детей, а также владельцам хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров.