Площадь Свободы засияет. В Барнауле потратят почти 30 млн рублей на новогодний городок
Тендер на 29,1 млн рублей включает установку 58 световых объектов и содержание площадки
29 октября 2026, 10:14, ИА Амител
В Барнауле ищут подрядчика для обустройства и обслуживания новогоднего городка на площади Свободы — тендер разместил комитет по благоустройству города, пишет "Банкфакс".
Максимальная цена контракта составляет 29,1 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок 28 октября. Подать заявку на участие можно до 6 ноября, а итоги конкурса планируют подвести 10 ноября. Все работы подрядчик должен завершить до 7 февраля 2027 года.
В обязанности исполнителя входит не только строительство городка, но и его содержание в период новогодних праздников. Ему предстоит установить и нарядить главную елку, обустроить ограждение вокруг нее, развесить гирлянды и иллюминацию на деревьях, смонтировать зимнюю горку, а также разместить специальные вагончики — для дежурных сотрудников полиции и для обогрева посетителей.
"Важной частью проекта станет установка 58 светодинамических фигур, среди которых предусмотрены десять световых качелей ("Колокольчик" и "Балансир"), фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световые стены "Барабаны" и "Движение", 12 интерактивных световых колонн, три световые скамьи, световой комплекс "Домино", а также разнообразные декоративные конструкции, в том числе "Кубик", "Лилия", "Шарики маленькие", "Две елки", "Мишка", "Маяк", "Шары вход", "Зеркало с шарами", цифры "20" и "7", арки, вееры, зеркала и другие элементы", — указано в публикации.
В течение праздничных дней подрядчик обязан ежедневно убирать снег и мусор, обрабатывать дорожки противогололедными материалами, следить за сохранностью украшений и поддерживать чистоту на территории. Для этого нужно установить урны и контейнеры. После завершения праздников исполнителю предстоит демонтировать елку, горку и все скульптуры.
Для сравнения: в прошлом году общий бюджет новогоднего городка в Барнауле составил около 50 млн рублей. Сначала власти закупили 15 видов новогодних украшений в рамках тендера на 24,4 млн рублей (подрядчиком выступило ООО "Капитал"), а затем провели еще один аукцион на оформление и обслуживание городка — его начальная цена составила порядка 25,6 млн рублей.
10:35:40 29-10-2026
В то время когда вся страна день и ночь куёт Победу - украшать площадь лампочками за 30 лямов это не то что неэтично, но и слегка напоминает вредительство. Лучше на эти деньги собрать большую посылку с квадрокоптерами и тепловизорами и отправить нашим. Обойдемся без новогодних лампочек, зато Победу приблизим.
13:14:01 29-10-2026
Гость (10:35:40 29-10-2026) В то время когда вся страна день и ночь куёт Победу - украша... Они в другой реальности живут. Про вредительство полностью согласен еще 24 ляма на украшения и 25 лямов на елочку с прошлого года не остыли, а они уже на новые шарики из бюджета насобирали..
10:37:49 29-10-2026
Надо одну горку, не более 1 метра в высоту построить и поставить четырех операторов со всех сторон...
10:45:14 29-10-2026
Уберите всех лошадей с площадок новогодних. В прошлом году от любой питарды, лошади пугались. Одна как понесла и женщину затоптала и уже неслась на нашего 3 летнего ребенка. Муж еле успел схватить ребенка. Сопровождающий лошади висел на сбруе у лошади - не помогало. В итоге и лошадей жалко и трагедии могут быть.
11:07:02 29-10-2026
Итить-колотить, все прихворавшие отписались или еще нет? Все вам не так все вас не устраивает. Не ходите, не смотрите, подумаешь и без вас отпразднуем.
10:09:51 30-10-2026
Гость (11:07:02 29-10-2026) Итить-колотить, все прихворавшие отписались или еще нет? Все... Празднуй кто тебе не дает, на свои, хоть упейся
11:39:36 29-10-2026
Чет маловато будет, Надо было все таки соточку.
13:11:58 29-10-2026
действительно, инфляция же ведь)
13:15:28 29-10-2026
в Москве вон плитку по 4 раза перекладывают, а у нас Елочки по городу переставляют и украшения каждый год меняют. Чем бы дитя не тешилось как говорится...
16:31:00 29-10-2026
Гость (13:15:28 29-10-2026) в Москве вон плитку по 4 раза перекладывают, а у нас Елочки ... а вы правы. заказчик и исполнитель ЧАСТО оказываются родственниками
14:44:35 29-10-2026
Зато на пенсии и зарплаты бюджетникам денег нет . Могли бы и подкинуть, хоть разово.
14:57:42 29-10-2026
ВРЕДИТЕЛЬСТВО1 ВРЕДИТЕЛЬСТВО!!!!! Скромнее надо быть!!!! Война , война идет!!!! Люди ГИБНУТ!!! А тут на украшение 30 миллионов????!!!! Все надо на оборону, на фронт! Карманы власть еще не набила себе???? Если бы сынки чиновников участвовали бы на СВО, то думаю и война бы давно закончилась
16:52:05 30-10-2026
не одобряем