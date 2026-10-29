Тендер на 29,1 млн рублей включает установку 58 световых объектов и содержание площадки

29 октября 2026, 10:14, ИА Амител

Новый год на площади Свободы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле ищут подрядчика для обустройства и обслуживания новогоднего городка на площади Свободы — тендер разместил комитет по благоустройству города, пишет "Банкфакс".

Максимальная цена контракта составляет 29,1 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок 28 октября. Подать заявку на участие можно до 6 ноября, а итоги конкурса планируют подвести 10 ноября. Все работы подрядчик должен завершить до 7 февраля 2027 года.

В обязанности исполнителя входит не только строительство городка, но и его содержание в период новогодних праздников. Ему предстоит установить и нарядить главную елку, обустроить ограждение вокруг нее, развесить гирлянды и иллюминацию на деревьях, смонтировать зимнюю горку, а также разместить специальные вагончики — для дежурных сотрудников полиции и для обогрева посетителей.

"Важной частью проекта станет установка 58 светодинамических фигур, среди которых предусмотрены десять световых качелей ("Колокольчик" и "Балансир"), фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световые стены "Барабаны" и "Движение", 12 интерактивных световых колонн, три световые скамьи, световой комплекс "Домино", а также разнообразные декоративные конструкции, в том числе "Кубик", "Лилия", "Шарики маленькие", "Две елки", "Мишка", "Маяк", "Шары вход", "Зеркало с шарами", цифры "20" и "7", арки, вееры, зеркала и другие элементы", — указано в публикации.

В течение праздничных дней подрядчик обязан ежедневно убирать снег и мусор, обрабатывать дорожки противогололедными материалами, следить за сохранностью украшений и поддерживать чистоту на территории. Для этого нужно установить урны и контейнеры. После завершения праздников исполнителю предстоит демонтировать елку, горку и все скульптуры.

Для сравнения: в прошлом году общий бюджет новогоднего городка в Барнауле составил около 50 млн рублей. Сначала власти закупили 15 видов новогодних украшений в рамках тендера на 24,4 млн рублей (подрядчиком выступило ООО "Капитал"), а затем провели еще один аукцион на оформление и обслуживание городка — его начальная цена составила порядка 25,6 млн рублей.