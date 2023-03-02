Горбольница № 4 в Барнауле осталась без горячей воды из-за прорыва трубы

Ремонтные бригады и техника на месте и приступили к устранению повреждения

02 марта 2023, 18:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульском филиале СГК прокомментировали прорыв трубопровода возле горбольницы № 4. Согласно сообщению в Telegram-канале компании, сейчас участок отключён – под временное ограничение ресурса попала только больница.

Ремонтные бригады и техника на месте и приступили к устранению повреждения. До 20:00 планируется заменить 4 метра трубопровода диаметром 377 мм.

Напомним, что о прорыв произошел сегодня в 16:00. В соцсетях публиковали кадры с горячей водой, которая выливалась на проезжую часть возле больницы.