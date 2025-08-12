В Госдуме предложили давать деньги россиянам в виде базового дохода
Подобная мера повысит качество жизни в России
12 августа 2025, 19:24, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил ввести в России базовый доход. Как сообщает ТАСС, он считает, что подобная выплата должна стоять в основе социальных гарантий.
«Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно есть», – сказал депутат.
Обеспечить базовый доход можно кардинальной сменой кредитно-денежной политики в России. По мнению Бабакова, обеспечить технологический суверенитет дешевой оплатой труда нельзя.
«Формируя новую экономическую политику, мы начинаем с цели и говорим, что целью должно стать, прежде всего, качество жизни. Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное – социальная защищенность», – сказал парламентарий.
Напомним, что концепция базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты, которые предоставляются гражданам вне зависимости от их уровня дохода, социального положения и занятости.
19:54:22 12-08-2025
т.е. дормоеды которые не работают сидят жрут пиво и курят будут на наши налоги это делать? как интересно
20:21:01 12-08-2025
Ирина (19:54:22 12-08-2025) т.е. дормоеды которые не работают сидят жрут пиво и курят бу...
Дармоеды используют природные ресурсы нашего государства по своему усмотрению и налоги в том числе. А те, про кого вы написали, ничего от этого не имеют совсем. Хотя тоже, по закону, имеют право.
19:56:20 12-08-2025
Землю крестьянам!
Заводы рабочим!
14:28:56 13-08-2025
Гость (19:56:20 12-08-2025) Землю крестьянам!Заводы рабочим!... а природные ресурсы всему населению России!
21:19:58 13-08-2025
ник (14:28:56 13-08-2025) а природные ресурсы всему населению России!... дада, как в ОАЭ. а гражданство престижнейше выдавать а не всем чубрикам подряд
20:57:23 12-08-2025
Если кроме как на "НЭП" стало некуда налоги транжирить, то удосужилось бы лучше государство вернуть наконец долг советским вкладчикам: по буржуйскому хотя бы рублю за каждую копейку, нажитую и вложенную при социализме, соотнеся их покупательную способность тогда и теперь!
09:17:38 13-08-2025
Гость (20:57:23 12-08-2025) Если кроме как на "НЭП" стало некуда налоги транжирить, то у... вы еще про накопительную часть пенсии вспомните
20:59:22 12-08-2025
По мнению Бабакова, обеспечить технологический суверенитет дешевой оплатой труда нельзя.....Так не выдумывайте всякую чепуху а платите зарплаты и все....И не надо будет придумывать и обслуживать льготы дотации пособия и содержать толпу чиновников все это рассчитывающих и прожирающих на этом суммы намного бОльшие чем эти пособия дотации льготы...
21:24:52 12-08-2025
Это ловушка, очевидно.
21:28:44 12-08-2025
Я чего то не пойму. У нас что выборы скоро? Чего эти мурзилки о "благе для народа" каждый день рот открывать начали?
08:26:32 13-08-2025
Вместо того, чтобы всем подряд из форточки раскидывать купюры, сделайте так, чтобы не приходилось собирать по ТВ больным детям на лекарства или операции...
13:42:47 13-08-2025
Гость (08:26:32 13-08-2025) Вместо того, чтобы всем подряд из форточки раскидывать купюр...
да поймите уже, это делается не потому что денег на операции нет, а для того чтобы люди имели возможность проявить милосердие, участие, ну и т.п. Если вы поняли, о чем я...
21:21:23 13-08-2025
Гость (08:26:32 13-08-2025) Вместо того, чтобы всем подряд из форточки раскидывать купюр... на тех, у кого высокий вариант выживания всегда ВСЕГДА даются квоты!! вы в этой системе ниче не понимаете и туда же полезли. разберитесь и потом пишите
08:31:53 13-08-2025
Очередная погремушка?