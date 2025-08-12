В Госдуме предложили давать деньги россиянам в виде базового дохода

Подобная мера повысит качество жизни в России

12 августа 2025, 19:24, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил ввести в России базовый доход. Как сообщает ТАСС, он считает, что подобная выплата должна стоять в основе социальных гарантий.

«Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно есть», – сказал депутат.

Обеспечить базовый доход можно кардинальной сменой кредитно-денежной политики в России. По мнению Бабакова, обеспечить технологический суверенитет дешевой оплатой труда нельзя.

«Формируя новую экономическую политику, мы начинаем с цели и говорим, что целью должно стать, прежде всего, качество жизни. Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное – социальная защищенность», – сказал парламентарий.

Напомним, что концепция базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты, которые предоставляются гражданам вне зависимости от их уровня дохода, социального положения и занятости.