НОВОСТИПолитика

В Госдуме предложили давать деньги россиянам в виде базового дохода

Подобная мера повысит качество жизни в России

12 августа 2025, 19:24, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru
Гора рублей / Фото: amic.ru

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предложил ввести в России базовый доход. Как сообщает ТАСС, он считает, что подобная выплата должна стоять в основе социальных гарантий. 

«Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно есть», – сказал депутат.

Обеспечить базовый доход можно кардинальной сменой кредитно-денежной политики в России. По мнению Бабакова, обеспечить технологический суверенитет дешевой оплатой труда нельзя.

«Формируя новую экономическую политику, мы начинаем с цели и говорим, что целью должно стать, прежде всего, качество жизни. Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное – социальная защищенность», – сказал парламентарий.

Напомним, что концепция базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты, которые предоставляются гражданам вне зависимости от их уровня дохода, социального положения и занятости. 

Политика Госдума

Комментарии 14

Avatar Picture
Ирина

19:54:22 12-08-2025

т.е. дормоеды которые не работают сидят жрут пиво и курят будут на наши налоги это делать? как интересно

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:01 12-08-2025

Ирина (19:54:22 12-08-2025) т.е. дормоеды которые не работают сидят жрут пиво и курят бу...
Дармоеды используют природные ресурсы нашего государства по своему усмотрению и налоги в том числе. А те, про кого вы написали, ничего от этого не имеют совсем. Хотя тоже, по закону, имеют право.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:20 12-08-2025

Землю крестьянам!
Заводы рабочим!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

14:28:56 13-08-2025

Гость (19:56:20 12-08-2025) Землю крестьянам!Заводы рабочим!... а природные ресурсы всему населению России!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:58 13-08-2025

ник (14:28:56 13-08-2025) а природные ресурсы всему населению России!... дада, как в ОАЭ. а гражданство престижнейше выдавать а не всем чубрикам подряд

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:23 12-08-2025

Если кроме как на "НЭП" стало некуда налоги транжирить, то удосужилось бы лучше государство вернуть наконец долг советским вкладчикам: по буржуйскому хотя бы рублю за каждую копейку, нажитую и вложенную при социализме, соотнеся их покупательную способность тогда и теперь!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:38 13-08-2025

Гость (20:57:23 12-08-2025) Если кроме как на "НЭП" стало некуда налоги транжирить, то у... вы еще про накопительную часть пенсии вспомните

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:59:22 12-08-2025

По мнению Бабакова, обеспечить технологический суверенитет дешевой оплатой труда нельзя.....Так не выдумывайте всякую чепуху а платите зарплаты и все....И не надо будет придумывать и обслуживать льготы дотации пособия и содержать толпу чиновников все это рассчитывающих и прожирающих на этом суммы намного бОльшие чем эти пособия дотации льготы...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостт

21:24:52 12-08-2025

Это ловушка, очевидно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:44 12-08-2025

Я чего то не пойму. У нас что выборы скоро? Чего эти мурзилки о "благе для народа" каждый день рот открывать начали?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:32 13-08-2025

Вместо того, чтобы всем подряд из форточки раскидывать купюры, сделайте так, чтобы не приходилось собирать по ТВ больным детям на лекарства или операции...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:47 13-08-2025

Гость (08:26:32 13-08-2025) Вместо того, чтобы всем подряд из форточки раскидывать купюр...
да поймите уже, это делается не потому что денег на операции нет, а для того чтобы люди имели возможность проявить милосердие, участие, ну и т.п. Если вы поняли, о чем я...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:23 13-08-2025

Гость (08:26:32 13-08-2025) Вместо того, чтобы всем подряд из форточки раскидывать купюр... на тех, у кого высокий вариант выживания всегда ВСЕГДА даются квоты!! вы в этой системе ниче не понимаете и туда же полезли. разберитесь и потом пишите

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:31:53 13-08-2025

Очередная погремушка?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров