В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары

Для многих их покупка становится ударом по бюджету

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин обратились к Минфину с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных принадлежностей для семей с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии отмечают, что ежегодно российские семьи несут большие траты на закупку школьных принадлежностей, а для многих это становится серьезной нагрузкой на бюджет, особенно если доходы невелики.

«Снизить эту нагрузку могло бы введение налогового вычета на сумму расходов, связанных с покупкой школьных товаров. Такой вычет позволил бы частично возместить траты на школьную форму, учебные материалы, канцтовары и другие необходимые предметы», – сказано в обращении.

Кроме того, реализация меры укрепила бы принципы социальной справедливости и помогла бы семьям с ограниченным бюджетом обеспечить своих детей всем, что требуется для учебы. Кроме того, она помогла бы развитию несовершеннолетних и способствовала уменьшению социального неравенства.