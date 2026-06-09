Госдума разрешила регионам вводить запрет на продажу вейпов

Регионы смогут вводить запрет с 1 марта 2027 года

09 июня 2026, 18:47, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предоставляющий регионам полномочия с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории, пишет РИА Новости.

Поправку приняли в рамках второго чтения законопроекта о лицензиях на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Запрет на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей будет действовать до 1 марта 2032-го.

Регионы, установившие запрет, должны сообщить об этом в Росалкогольтабакконтроль, а ведомство — разместить перечень субъектов на сайте.

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, норма вводится в качестве эксперимента, по итогам которого будет оцениваться эффективность запрета. В регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование.