Регионам России собираются дать право запрещать продажу вейпов

Идею о полном запрете поддержали 74% россиян

09 июня 2026, 15:50, ИА Амител

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Депутаты рассмотрят на пленарном заседании поправки о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Сегодня выходим на решение: регионам будет предоставлено право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина», — написал он в своих соцсетях.

Володин также отметил, что идею о полном запрете продажи вейпов в стране поддерживают 74% опрошенных россиян.

О поправках

Документ о поправках предусматривает введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией, а также устанавливает основания для аннулирования лицензий за нарушения.