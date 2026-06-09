Регионам России собираются дать право запрещать продажу вейпов
Идею о полном запрете поддержали 74% россиян
09 июня 2026, 15:50, ИА Амител
Депутаты рассмотрят на пленарном заседании поправки о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.
«Сегодня выходим на решение: регионам будет предоставлено право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина», — написал он в своих соцсетях.
Володин также отметил, что идею о полном запрете продажи вейпов в стране поддерживают 74% опрошенных россиян.
О поправках
Документ о поправках предусматривает введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией, а также устанавливает основания для аннулирования лицензий за нарушения.
«Депутаты также собираются разрешить предоставление регионам права вводить в экспериментальном режиме запрет на продажу вейпов. Режим предполагает ограничение по времени — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года», — пишет издание.
16:13:28 09-06-2026
Почему регионам не делегировали полную продажу алкоголя и табака? Пусть Алтайский край станет первым без этой заразы!
12:23:46 10-06-2026
поддержали 74% россиян.. Почти, как на выборах.. Не делегировали полную продажу алкоголя и табака? Так они доход приносят в нужный карман, хот вреда от них больше.