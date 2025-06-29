НОВОСТИНаука и образование

ГОСТ с требованиями к школьной форме начнет действовать в России с 1 июля

Одежда должна быть удобной, эстетичной и патриотичной

29 июня 2025, 13:03, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме — впервые в истории страны. Как сообщает РИА Новости, согласно ему, одежда должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. 

Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть таким, чтобы школьникам было удобно сидеть в этой одежде и двигаться.

Также форма должна носить светский характер, быть эстетичной и не должна содержать запрещенную символику. Кроме того, рекомендуется размещать на форме государственную и патриотическую символику.

школы

Комментарии 5

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Гость

15:22:56 29-06-2025

Ну, и к чему изобретать велосипед? Просто верните старую школьную форму. Там и ГОСТ был, и внешний вид скромный, и никакой символики, кроме школьной - книжек на эмблеме.

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Гость

19:00:56 29-06-2025

Гость (15:22:56 29-06-2025) Ну, и к чему изобретать велосипед? Просто верните старую шко...
надень ее и носи каждый день. совсем от старости мозги ссохлись?

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Гость

20:30:48 29-06-2025

Гость (15:22:56 29-06-2025) Ну, и к чему изобретать велосипед? Просто верните старую шко...
А молодость тебе не вернуть? Все бы только назад и возвращались. Вернитесь к лаптям. А лучше в пещеры, там и место вам.

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гость

21:36:44 29-06-2025

Гость (15:22:56 29-06-2025) Ну, и к чему изобретать велосипед? Просто верните старую шко... На старой много денег не освоишь. Она уже готова. Разработана. А вот если на месте книжек поместить ручку с карандашом, то за разработку новой формы можно получить несколько десятков млн.

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Гость

20:25:05 29-06-2025

Какой нить известный модельер подсуетится...

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