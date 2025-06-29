ГОСТ с требованиями к школьной форме начнет действовать в России с 1 июля

Одежда должна быть удобной, эстетичной и патриотичной

29 июня 2025, 13:03, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме — впервые в истории страны. Как сообщает РИА Новости, согласно ему, одежда должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.

Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть таким, чтобы школьникам было удобно сидеть в этой одежде и двигаться.

Также форма должна носить светский характер, быть эстетичной и не должна содержать запрещенную символику. Кроме того, рекомендуется размещать на форме государственную и патриотическую символику.