ГОСТ с требованиями к школьной форме начнет действовать в России с 1 июля
Одежда должна быть удобной, эстетичной и патриотичной
29 июня 2025, 13:03, ИА Амител
Школа / Фото: amic.ru
С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме — впервые в истории страны. Как сообщает РИА Новости, согласно ему, одежда должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.
Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть таким, чтобы школьникам было удобно сидеть в этой одежде и двигаться.
Также форма должна носить светский характер, быть эстетичной и не должна содержать запрещенную символику. Кроме того, рекомендуется размещать на форме государственную и патриотическую символику.
15:22:56 29-06-2025
Ну, и к чему изобретать велосипед? Просто верните старую школьную форму. Там и ГОСТ был, и внешний вид скромный, и никакой символики, кроме школьной - книжек на эмблеме.
19:00:56 29-06-2025
Гость (15:22:56 29-06-2025) Ну, и к чему изобретать велосипед? Просто верните старую шко...
надень ее и носи каждый день. совсем от старости мозги ссохлись?
20:30:48 29-06-2025
Гость (15:22:56 29-06-2025) Ну, и к чему изобретать велосипед? Просто верните старую шко...
А молодость тебе не вернуть? Все бы только назад и возвращались. Вернитесь к лаптям. А лучше в пещеры, там и место вам.
21:36:44 29-06-2025
Гость (15:22:56 29-06-2025) Ну, и к чему изобретать велосипед? Просто верните старую шко... На старой много денег не освоишь. Она уже готова. Разработана. А вот если на месте книжек поместить ручку с карандашом, то за разработку новой формы можно получить несколько десятков млн.
20:25:05 29-06-2025
Какой нить известный модельер подсуетится...