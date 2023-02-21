Губернатор решил отправить чиновников в СИЗО на "ознакомительные экскурсии"

Так Александр Дрозденко хочет напомнить, что "у нас не было и не будет "неприкасаемых"

21 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил организовать для чиновников "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН после ряда коррупционных скандалов, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет "неприкасаемых", – объяснил своё решение Дрозденко.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время спецоперации на Украине.