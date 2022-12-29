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Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время СВО

Документ принят в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

29 декабря 2022, 23:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО). Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <...> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <...> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — указано в документе.

При этом военнослужащие — участники СВО и чиновники, командированные в новые регионы РФ, освобождены не только от публикации, но и от предоставления сведений о доходах и расходах. В указе подчеркивается, что он принят в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции.

Комментарии 21

  • Точно всё по плану ?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • в области противодействия коррупции и публикации в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе взаимоисключающие вещи. Или доход от 1,5 млн комплектов формы показывать не стоит?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Объясните мне, как доходы чиновников связаны с СВО...? Точнее, логику, почему нельзя показывать доходы во время СВО... Может тогда и наши доходы не показывать!? А то мало ли как враг использует информацию о наших доходах!..
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Странное решение, как раз в период операции и надо особо пристально следить, чтобы не воровали
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Объясните мне, как доходы чиновников связаны с СВО...? ----------------Элементарно Ватсон, чиновники воруют особо крупно во время войн, олимпиад, стихийных бедствий.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Действительно политика противодействии коррупции и запрет на опубликование сведений о доходах как организаций, так и частных лиц, включая чиновников,-это взаимоисключающие вещи.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Странное решение - вы и правда такой наивный?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО). Чудные дела творятся в стране, это зеленый свет для коррупции и воровства.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • меньше знаете-лучше спите
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А у него когда-то были адекватные решения?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Я так понимаю, что идет передел собственности - формируется пул новых олигархов, которые будут есть из рук... ну понятно кого?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Путин в очередной раз лишает нас прав и свобод. Чиновники становятся особой кастой, можно воровать, народу знать не положено.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Путин как-то сам признался что он либерал, что он противодействует ратующим за ужесточение внутренней и внешней политики,введению мобилизационной экономики.Если СВО- это продолжение политики,то появляется вопрос:правильной ли бы та либеральная политика, которая привела к СВО, к кровопролитию?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • а какая связь?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Вся его политика заключается в одном, фиксация 90 х годов в новой упаковке, результат мы видим, даже без СВО мы бы пришли к этому результату. Стране нужно развитие, а не консервация, без развития ее все равно начнет шатать.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • а какая связь?----- Прямая.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Читайте Указ, прежде чем комментировать (к АМИКу относится также): ... указ запрещает публикацию в интернете и СМИ деклараций о доходах и расходах участников боевых действий и командированных в новые регионы чиновников.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • участников боевых действий и командированных в новые регионы чиновников - а чем они отличаются от других? Неподсудностью?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • напрашивается вывод, что чинуши нагреют руки хорошо. А может это и есть причина всего происходящего? В такое сложное время нужно усиление контроля и жесткие наказания взяточникам и казнокрадам. Сталин расстрелял бы уже за пропавшую форму.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Банковские вклады являются тайной, но почему-то зарплаты и доходы чиновников публикуются без их согласия. Мне бы не понравилось если бы мои правомерно полученные доходы выставлялись на всеобщее обозрение (моё богатство как и нищета - это тайна личной жизни)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Съезди - узнаешь
    30 декабря, Гость   Ответить
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