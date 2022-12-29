Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время СВО

Документ принят в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции

29 декабря 2022, 23:22, ИА Амител

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Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО). Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <...> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <...> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — указано в документе.

При этом военнослужащие — участники СВО и чиновники, командированные в новые регионы РФ, освобождены не только от публикации, но и от предоставления сведений о доходах и расходах. В указе подчеркивается, что он принят в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции.