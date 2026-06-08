К концу 2026 года ожидается, что ставки по рыночной ипотеке опустятся ниже 15%

08 июня 2026, 15:51, ИА Амител

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов в беседе с "Газетой.ru" предсказал снижение ставки по рыночной ипотеке в России до 11–12% к 2027 году.

«Главным фактором, способствующим оживлению ипотечного рынка, является снижение ключевой ставки. Уже сегодня заемщики могут рассчитывать на выгодное рефинансирование своих кредитов в ближайшие один-два года. Согласно базовому прогнозу Центрального банка, средняя ключевая ставка в 2027 году составит 7,5–8,5%, что приведет к снижению ставок по рыночным кредитам до 11–12%. Этот показатель будет комфортным для большинства заемщиков. Я ожидаю, что девелоперы активизируют запуск новых проектов. Рынок сможет успешно справиться с увеличением объемов за счет восстановления активности ипотечных клиентов», — отметил Гутнов.

По его словам, девелоперы продолжат предлагать рассрочки на строящееся жилье до тех пор, пока не будут установлены оптимальные ставки по рыночной ипотеке. После этого роль этого инструмента продаж снизится, так как застройщики заинтересованы в его использовании только в условиях оттока покупателей, считает Гутнов. Рассрочки, особенно беспроцентные, выгодны для клиентов и являются "спасательным кругом" для застройщиков в сложные периоды, пояснил эксперт. Он не исключил, что Банк России введет ограничения на использование рассрочек при смягчении монетарной политики для поддержания макроэкономической стабильности.

Гутнов отметил, что объем предложения готового первичного жилья значительно меньше, чем квартир в строящихся домах.

«Снижение ключевой ставки позволяет рассчитывать на быстрое восстановление ипотечного рынка. Вероятное ужесточение условий семейного кредитования, анонсированное правительством, является негативным фактором для отрасли, но возвращение к комфортным ставкам по рыночной ипотеке смягчит последствия сужения целевой аудитории адресных госпрограмм», — считает эксперт.

Он заключил, что сейчас есть предпосылки для увеличения темпов запуска новостроек, сокращения размеров и числа скидок на первичном рынке, а также сворачивания многих программ рассрочки.