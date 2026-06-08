Ипотечные ставки в РФ могут пойти вниз в 2027 году
К концу 2026 года ожидается, что ставки по рыночной ипотеке опустятся ниже 15%
08 июня 2026, 15:51, ИА Амител
Основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов в беседе с "Газетой.ru" предсказал снижение ставки по рыночной ипотеке в России до 11–12% к 2027 году.
«Главным фактором, способствующим оживлению ипотечного рынка, является снижение ключевой ставки. Уже сегодня заемщики могут рассчитывать на выгодное рефинансирование своих кредитов в ближайшие один-два года. Согласно базовому прогнозу Центрального банка, средняя ключевая ставка в 2027 году составит 7,5–8,5%, что приведет к снижению ставок по рыночным кредитам до 11–12%. Этот показатель будет комфортным для большинства заемщиков. Я ожидаю, что девелоперы активизируют запуск новых проектов. Рынок сможет успешно справиться с увеличением объемов за счет восстановления активности ипотечных клиентов», — отметил Гутнов.
По его словам, девелоперы продолжат предлагать рассрочки на строящееся жилье до тех пор, пока не будут установлены оптимальные ставки по рыночной ипотеке. После этого роль этого инструмента продаж снизится, так как застройщики заинтересованы в его использовании только в условиях оттока покупателей, считает Гутнов. Рассрочки, особенно беспроцентные, выгодны для клиентов и являются "спасательным кругом" для застройщиков в сложные периоды, пояснил эксперт. Он не исключил, что Банк России введет ограничения на использование рассрочек при смягчении монетарной политики для поддержания макроэкономической стабильности.
Гутнов отметил, что объем предложения готового первичного жилья значительно меньше, чем квартир в строящихся домах.
«Снижение ключевой ставки позволяет рассчитывать на быстрое восстановление ипотечного рынка. Вероятное ужесточение условий семейного кредитования, анонсированное правительством, является негативным фактором для отрасли, но возвращение к комфортным ставкам по рыночной ипотеке смягчит последствия сужения целевой аудитории адресных госпрограмм», — считает эксперт.
Он заключил, что сейчас есть предпосылки для увеличения темпов запуска новостроек, сокращения размеров и числа скидок на первичном рынке, а также сворачивания многих программ рассрочки.
10:01:11 09-06-2026
а могут и не пойти. могут даже подрасти
10:32:06 09-06-2026
смотрите: в СССР застройщики строили квартиры для предприятий которые давали их своим работникам если например у работника дети давали больше площади. Если этот механизм перенести в наши реалии?
Есть предприятие которое либо имеет долю в стройкампании либо финансирует строительство квартир для себя. Таким образом застройщик строит точно зная что у него квартиры купят все. Весь обьем. А вот предприятие из своего фонда под ипотеку и продает работникам а скидка зависит от стажа, количества детей, итд итп. И банку ипотека с большей вероятностью вернется. Они кредиты эти почти на 100% закроет
11:17:25 09-06-2026
Гость (10:32:06 09-06-2026) смотрите: в СССР застройщики строили квартиры для предприяти... Осталось понять- для чего это предприятию?
11:24:36 09-06-2026
Шинник (11:17:25 09-06-2026) Осталось понять- для чего это предприятию?... для повышения рейтинга,
привлечения новых работников,
минимизации текучки
и в итоге получение за высокий социальный рейтинг снижение налогов либо гос поддержки в критический период