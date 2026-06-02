При высоких рыночных ставках досрочное погашение серьезно сокращает переплату

02 июня 2026, 11:00, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с "Газетой.ру" рассказал, в каких случаях досрочное погашение ипотеки действительно выгодно, а когда от этой идеи лучше отказаться.

По его словам, в первую очередь досрочно гасить кредит стоит тем, кто оформлял ипотеку по высоким рыночным ставкам последних лет. В этом случае заемщик быстрее снижает основной долг и серьезно сокращает переплату банку.

«При такой ипотеке люди нередко фактически выплачивают банку еще одну стоимость квартиры сверху. И чем быстрее человек снижает основной долг, тем меньше эта нагрузка», — отметил депутат.

Однако гасить ипотеку любой ценой не стоит. У многих семей есть льготные кредиты под 6–8%, и на фоне высоких ставок по вкладам направлять все свободные деньги на досрочное погашение не всегда разумно.

Аксененко назвал частой ошибкой попытку закрыть кредит быстрее ценой полной потери финансовой подушки. Любой крупный расход — ремонт, лечение, потеря работы — становится для такой семьи серьезной проблемой.

«Семья не должна оставаться без финансовой подушки только ради психологического ощущения "жизни без кредита"», — подчеркнул парламентарий.

Если заемщик все же решил гасить ипотеку досрочно, выгоднее сокращать срок кредита — это уменьшает переплату банку. Снижение ежемесячного платежа больше подходит тем, кому уже тяжело справляться с текущей нагрузкой, считает Аксененко.