Иран нанес ракетный удар на фоне обострения с Ливаном

В штабе ВС Ирана пригрозили "более мощными ударами", если Израиль не прекратит атаки на юг Ливана

08 июня 2026, 07:33, ИА Амител

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В ряде районов Израиля прозвучали сирены — это произошло после того, как из Ирана были запущены ракеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс‑службу Армии обороны Израиля.

В заявлении подчеркивается, что ВВС Израиля в настоящий момент заняты перехватом ракет и нанесением ударов в необходимых точках. Командующий штабом вооруженных сил Ирана "Хазрат Хатам аль‑Анбия" предъявил Израилю требование прекратить атаки на юг Ливана и район Дахия.

В противном случае, предупредил он, Израиль столкнется с более мощными ударами, которые заставят его раскаяться. В штабе напомнили, что ранее уже предупреждали: любые атаки на район Дахия в Бейруте спровоцируют ответные удары по целям на оккупированных территориях.

Вечером в воскресенье, 7 июня, ЦАХАЛ нанесла удар по объекту инфраструктуры "Хезболлы" в жилом пригороде Дахии. Атака привела к гибели двух человек, еще 11 человек получили ранения. Удары пришлись по жилым домам в кварталах Мрейджи и Таухита‑эль‑Гадир.

Накануне премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал этот удар как ответ на запуск ракет "Хезболлой" по северу страны. Израильские военные утверждают, что все выпущенные ракеты были успешно перехвачены.

4 июня Госдеп США объявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о соблюдении режима прекращения огня — соглашение было заключено при посредничестве Вашингтона. Позднее сообщалось, что Израиль намерен воздержаться от наступательных операций в Ливане, но оставляет за собой право наносить удары в целях самообороны.

Известно, что перед атакой на Дахию израильские власти проинформировали администрацию президента США Дональда Трампа, что действия "Хезболлы", направленные против севера Израиля, нарушают режим перемирия, а значит, дают Израилю законное право отвечать ударами по Бейруту.

Тем временем иранский депутат Ибрагим Резаи в соцсети X предупредил, что Тегеран даст жесткий ответ на израильскую атаку в районе Дахии. В своем сообщении он призвал граждан "посмотреть сегодня ночью на небо над оккупированными землями".