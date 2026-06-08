Иран нанес ракетный удар на фоне обострения с Ливаном
В штабе ВС Ирана пригрозили "более мощными ударами", если Израиль не прекратит атаки на юг Ливана
08 июня 2026, 07:33, ИА Амител
В ряде районов Израиля прозвучали сирены — это произошло после того, как из Ирана были запущены ракеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс‑службу Армии обороны Израиля.
В заявлении подчеркивается, что ВВС Израиля в настоящий момент заняты перехватом ракет и нанесением ударов в необходимых точках. Командующий штабом вооруженных сил Ирана "Хазрат Хатам аль‑Анбия" предъявил Израилю требование прекратить атаки на юг Ливана и район Дахия.
В противном случае, предупредил он, Израиль столкнется с более мощными ударами, которые заставят его раскаяться. В штабе напомнили, что ранее уже предупреждали: любые атаки на район Дахия в Бейруте спровоцируют ответные удары по целям на оккупированных территориях.
Вечером в воскресенье, 7 июня, ЦАХАЛ нанесла удар по объекту инфраструктуры "Хезболлы" в жилом пригороде Дахии. Атака привела к гибели двух человек, еще 11 человек получили ранения. Удары пришлись по жилым домам в кварталах Мрейджи и Таухита‑эль‑Гадир.
Накануне премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал этот удар как ответ на запуск ракет "Хезболлой" по северу страны. Израильские военные утверждают, что все выпущенные ракеты были успешно перехвачены.
4 июня Госдеп США объявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о соблюдении режима прекращения огня — соглашение было заключено при посредничестве Вашингтона. Позднее сообщалось, что Израиль намерен воздержаться от наступательных операций в Ливане, но оставляет за собой право наносить удары в целях самообороны.
Известно, что перед атакой на Дахию израильские власти проинформировали администрацию президента США Дональда Трампа, что действия "Хезболлы", направленные против севера Израиля, нарушают режим перемирия, а значит, дают Израилю законное право отвечать ударами по Бейруту.
Тем временем иранский депутат Ибрагим Резаи в соцсети X предупредил, что Тегеран даст жесткий ответ на израильскую атаку в районе Дахии. В своем сообщении он призвал граждан "посмотреть сегодня ночью на небо над оккупированными землями".
07:57:47 08-06-2026
Сразу видно, воевать не умеют! Ни тебе договорняков, ни жестов доброй воли...
08:16:58 08-06-2026
"Железный купол" Израиля называют одной из лучших систем ПВО в мире. И стране "третьего мира" не составляет больших усилий давать по зубам Израилю.
Понятно, что мы то ещё не начинали но этот немой вопрос висит в обществе