Трамп выразил недовольство переговорами с Ираном и намекнул на возобновление боев

Вашингтону не нравятся условия, к которым стремятся иранские власти, заявил президент США

28 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Дональд Трамп, военные корабли, ВМС США / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Американский президент Дональд Трамп недоволен переговорами с Ираном. Он сообщил, что США могут возобновить боевые действия в стране, передает "Коммерсант".

По словам Трампа, Тегеран сейчас готов непосредственно к урегулированию конфликта, но Вашингтон не устраивают условия, к которым стремятся иранские власти.

«США либо достигнут устраивающего соглашения, либо закончат работу. Посмотрим, что произойдет», — сказал президент США.

Трамп также отметил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских санкций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана. По его словам, Тегеран "отдаст высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций".