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Трамп выразил недовольство переговорами с Ираном и намекнул на возобновление боев

Вашингтону не нравятся условия, к которым стремятся иранские власти, заявил президент США

28 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Дональд Трамп, военные корабли, ВМС США / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru
Дональд Трамп, военные корабли, ВМС США / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Американский президент Дональд Трамп недоволен переговорами с Ираном. Он сообщил, что США могут возобновить боевые действия в стране, передает "Коммерсант".

По словам Трампа, Тегеран сейчас готов непосредственно к урегулированию конфликта, но Вашингтон не устраивают условия, к которым стремятся иранские власти.

«США либо достигнут устраивающего соглашения, либо закончат работу. Посмотрим, что произойдет», — сказал президент США.

Трамп также отметил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских санкций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана. По его словам, Тегеран "отдаст высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций".

США Политика Иран
       

Комментарии 2

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Musik

09:26:06 28-05-2026

чето у него неконкретно.

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Гость

10:03:16 28-05-2026

Уже прошла новость, что нанесли удары. Но нефть не отреагировала

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