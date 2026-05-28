Трамп выразил недовольство переговорами с Ираном и намекнул на возобновление боев
Вашингтону не нравятся условия, к которым стремятся иранские власти, заявил президент США
28 мая 2026, 09:00, ИА Амител
Американский президент Дональд Трамп недоволен переговорами с Ираном. Он сообщил, что США могут возобновить боевые действия в стране, передает "Коммерсант".
По словам Трампа, Тегеран сейчас готов непосредственно к урегулированию конфликта, но Вашингтон не устраивают условия, к которым стремятся иранские власти.
«США либо достигнут устраивающего соглашения, либо закончат работу. Посмотрим, что произойдет», — сказал президент США.
Трамп также отметил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских санкций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана. По его словам, Тегеран "отдаст высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций".
09:26:06 28-05-2026
чето у него неконкретно.
10:03:16 28-05-2026
Уже прошла новость, что нанесли удары. Но нефть не отреагировала