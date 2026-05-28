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США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня

Проект меморандума пока не одобрил ни Трамп, ни руководство Ирана

28 мая 2026, 22:18, ИА Амител

Армия / Иран / Армия Ирана / Нефть / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Армия / Иран / Армия Ирана / Нефть / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, документ предполагает свободный проход по Ормузскому проливу без пошлин и задержаний судов. Тегеран также обязуется разминировать морской коридор за 30 дней.

Штаты, согласно документу, должны обсудить с иранской стороной разморозку активов и смягчение санкций. В меморандуме также упоминается механизм, который поможет Ирану начать получать гуманитарную помощь.

Как отмечает издание, проект меморандума еще не одобрил ни президент США Дональд Трамп, ни руководство Ирана.

США Политика Иран
       

Комментарии 2

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Гость

07:48:19 29-05-2026

Тегеран также обязуется разминировать морской коридор за 30 дней --- походу прогнули. Трамп крут, сначала Венесуэлла, теперь Иран, так может и победить осенью в конгрессе

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Гость

10:51:14 29-05-2026

Axios это те что обманывали и в прошлые разы. Просто игра на фьючерсах на нефть.

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