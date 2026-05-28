США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня
Проект меморандума пока не одобрил ни Трамп, ни руководство Ирана
28 мая 2026, 22:18, ИА Амител
США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, документ предполагает свободный проход по Ормузскому проливу без пошлин и задержаний судов. Тегеран также обязуется разминировать морской коридор за 30 дней.
Штаты, согласно документу, должны обсудить с иранской стороной разморозку активов и смягчение санкций. В меморандуме также упоминается механизм, который поможет Ирану начать получать гуманитарную помощь.
Как отмечает издание, проект меморандума еще не одобрил ни президент США Дональд Трамп, ни руководство Ирана.
07:48:19 29-05-2026
Тегеран также обязуется разминировать морской коридор за 30 дней --- походу прогнули. Трамп крут, сначала Венесуэлла, теперь Иран, так может и победить осенью в конгрессе
10:51:14 29-05-2026
Axios это те что обманывали и в прошлые разы. Просто игра на фьючерсах на нефть.