На Руси хозяйки в Иванов день с раннего утра работали в поле или огороде. Считается, что если в этот день усердно потрудиться, то удача и достаток обеспечены вам до конца года.

По поверьям, 7 июня – удачный день для стрижки. В частности, стричься в Иванов день рекомендуют девушкам, которые хотят перемен в жизни и любви, а также мечтают о замужестве.