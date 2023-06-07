Иванов день: почему 7 июня влюблённым нельзя сидеть около забора?
Это праздник, посвящённый огороду и заборам
07 июня 2023, 06:20, Анастасия Бичакова
Народный праздник Иванов день отмечают в России 7 июня. Рассказываем, что можно и нельзя делать сегодня, и на какие приметы наши предки обращали внимание в эту дату.
Что обязательно нужно сделать в Иванов день?
На Руси хозяйки в Иванов день с раннего утра работали в поле или огороде. Считается, что если в этот день усердно потрудиться, то удача и достаток обеспечены вам до конца года.
По поверьям, 7 июня – удачный день для стрижки. В частности, стричься в Иванов день рекомендуют девушкам, которые хотят перемен в жизни и любви, а также мечтают о замужестве.
Что запрещено делать 7 июня?
В Иванов день не следует носить чёрную и серую одежду. Иначе, были убеждены славяне, остаток лета придётся провести в печали и плохом настроении.
Кроме того, 7 июня нельзя смотреть на небо, верили люди. Это может навлечь на человека беду.
Влюблённым в праздник нельзя сидеть около забора. Это – к расставанию.
Народные приметы 7 июня
- Сильный гром 7 июня – к затяжному ливню.
- Лягушки молчат в Иванов день – будет холодно.
- Много цветов на рябине – к хорошему урожаю овса.
- Пчёлы роем гудят на рябине – значит, следующий день будет ясным.
- Утром сухо – значит, после обеда будет дождь.
08:03:06 07-06-2023
Это праздник, посвящённый огороду и заборам----- вот читаешь эту информацию о праздниках каждый день, и впечатление такое, что нашим предкам заняться больше было нечем))