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Иванов день: почему 7 июня влюблённым нельзя сидеть около забора?

Это праздник, посвящённый огороду и заборам

07 июня 2023, 06:20, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Народный праздник Иванов день отмечают в России 7 июня. Рассказываем, что можно и нельзя делать сегодня, и на какие приметы наши предки обращали внимание в эту дату.

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Что обязательно нужно сделать в Иванов день?

На Руси хозяйки в Иванов день с раннего утра работали в поле или огороде. Считается, что если в этот день усердно потрудиться, то удача и достаток обеспечены вам до конца года.

По поверьям, 7 июня – удачный день для стрижки. В частности, стричься в Иванов день рекомендуют девушкам, которые хотят перемен в жизни и любви, а также мечтают о замужестве.

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Что запрещено делать 7 июня?

В Иванов день не следует носить чёрную и серую одежду. Иначе, были убеждены славяне, остаток лета придётся провести в печали и плохом настроении.

Кроме того, 7 июня нельзя смотреть на небо, верили люди. Это может навлечь на человека беду.

Влюблённым в праздник нельзя сидеть около забора. Это – к расставанию.

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Народные приметы 7 июня

  • Сильный гром 7 июня – к затяжному ливню.
  • Лягушки молчат в Иванов день – будет холодно.
  • Много цветов на рябине – к хорошему урожаю овса.
  • Пчёлы роем гудят на рябине – значит, следующий день будет ясным.
  • Утром сухо – значит, после обеда будет дождь.
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Этот день связан с множеством запретов, традиций и примет
НОВОСТИОбщество
праздники приметы

Комментарии 1

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Гость

08:03:06 07-06-2023

Это праздник, посвящённый огороду и заборам----- вот читаешь эту информацию о праздниках каждый день, и впечатление такое, что нашим предкам заняться больше было нечем))

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