Из Алтайского края отправили еще 40 тонн гумпомощи в Курскую область
В сборе поучаствовали представители свыше 50 организаций региона
20 августа 2024, 12:40, ИА Амител
Еще 40 тонн гуманитарной помощи отправили волонтеры Алтайского края жителям Курской области, сообщили в правительстве региона.
Груз собрал региональный штаб #МЫВМЕСТЕ совместно с добровольческими организациями. В Курск отправили медикаменты, одежду, предметы личной гигиены, продукты питания, спальные принадлежности и вещи для детей.
В сборе поучаствовали представители свыше 50 организаций Барнаула, Бийска, Заринска и волонтеры — всего несколько сотен жителей края.
Помогли с отправкой груза "Единая Россия" и благотворительный фонд "Мой Алтай". Также участие приняли сенатор Наталья Кувшинова, депутат Барнаульской Гордумы Кристина Юстус и начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова.
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