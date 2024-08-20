Из Алтайского края отправили еще 40 тонн гумпомощи в Курскую область

В сборе поучаствовали представители свыше 50 организаций региона

20 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Еще 40 тонн гуманитарной помощи отправили волонтеры Алтайского края жителям Курской области, сообщили в правительстве региона.

Груз собрал региональный штаб #МЫВМЕСТЕ совместно с добровольческими организациями. В Курск отправили медикаменты, одежду, предметы личной гигиены, продукты питания, спальные принадлежности и вещи для детей.

В сборе поучаствовали представители свыше 50 организаций Барнаула, Бийска, Заринска и волонтеры — всего несколько сотен жителей края.

Помогли с отправкой груза "Единая Россия" и благотворительный фонд "Мой Алтай". Также участие приняли сенатор Наталья Кувшинова, депутат Барнаульской Гордумы Кристина Юстус и начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова.