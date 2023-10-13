Из центра не выехать. 9-балльные пробки сковали Барнаул вечером 13 октября

Буквально "стоят" проспект Строителей, часть Красноармейского и Ленина, Калинина

13 октября 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Очень сильные пробки образовались в центре Барнаула вечером 13 октября. Согласно оценке сервиса "Яндекс.Пробки", интенсивность заторов достигла 9 баллов из 10.

Буквально "стоят" проспект Строителей, часть проспектов Красноармейского и Ленина, проспект Калинина. Также серьезный затор на улице Челюскинцев, в переулке Ядринцева, на улице Молодежной, Цеховой, Профинтерна.

Также пробки наблюдаются на Змеиногорском тракте, улице Загородной, Кутузова и шоссе Ленточный бор.