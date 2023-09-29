Барнаульские автовладельцы требуют от ГИБДД чаще выходить на перекрестки и вручную "разруливать" заторы, а там утверждают, что в этом нет смысла

29 сентября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Большинство читателей amic.ru сходятся во мнении, что многокилометровые заторы на дорогах краевой столицы могли бы "разруливать" регулировщики. Особенно в часы пик. Барнаульцы припоминают 18 сентября – в день инаугурации губернатора Виктора Томенко улицы патрулировали более 250 сотрудников ГИБДД и целый день (казалось) город жил почти без пробок. В барнаульской Госавтоинспекции объяснили amic.ru, как устроена работа службы и почему нельзя поставить регулировщика на каждом перекрестке. Да, в общем-то, это и не спасет.

На каждый затор инспекторов ГИБДД просто не хватит

Мечтать, как говорится, не вредно, однако ежедневно выводить большое количество сотрудников для регулировки транспортных потоков ГИБДД города Барнаула не под силу. Таких кадровых резервов у Госавтоинспекции просто нет. (Несколько лет назад это подразделение серьезно сократили по всей России, – прим. ред.) А на действующих инспекторов возложен большой объем другой работы. В том числе проведение рейдовых мероприятий, выезд на ДТП с пострадавшими, розыск угнанных транспортных средств, контроль за соблюдением ПДД и пресечение таких нарушений.

"Распорядительно-регулировочные действия на каждом участке, где в часы пик недостаточно пропускной способности улично-дорожной сети, не представляются возможными в связи с ограниченным количеством сотрудников дорожно-патрульной службы и большим объемом сопутствующих задач", – дословно говорится в ответе Госавтоинспекции УМВД России по Барнаулу на запрос amic.ru.

Отметим, что сотрудников ГИБДД привлекают для разрешения заторов из-за аварии или для организации движения в случае приезда высокопоставленных лиц. И такая практика действует по всей России.

О том, что массовое привлечение сотрудников ГИБДД к регулировке движения не спасет Барнаул от пробок, ранее amic.ru говорил заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов.

"Регулировщик смотрит, с какой стороны собирается затор, и этому направлению дает больше времени для движения. Безусловно, это способствует уменьшению пробок, но все же регулировка движения – не основная функция сотрудников ГИБДД", – говорил Сергей Павлов.

Такого же мнения придерживаются в ГИБДД по городу Барнаулу. Тут отмечают: в подобных мерах в ежедневном режиме нет особого смысла; количество транспортных средств в краевой столице растет "в геометрической прогрессии". Действительно, в некоторых семьях не по одному автомобилю, при этом улицы в краевой столице шире не становятся, включая проспект Строителей и Красноармейский.

В часы пик, когда основная масса автомобилистов двигается из спальных районов в центральную часть города и обратно, транспортный поток на основных магистралях увеличивается в разы. А это неизбежно приводит к снижению скорости движения машин. При этом в ведомстве подчеркивают, что привлечение регулировщиков в такие промежутки не станет выходом из ситуации: их работа для увеличения скорости движения машин на одном участке неизбежно приведет к скоплению транспортных средств на другом.

А с пробками разве можно бороться только с помощью регулировщиков?

Нет конечно, они облегчают дорожную ситуацию, но вообще-то для этого и нужны светофоры. На уровне Минтранса РФ еще несколько лет назад задумались, как улучшить ситуацию с пробками. Тогда и возникло предложение ввести интеллектуальную транспортную систему, которая, по сути, должна заменить собой регулировщика.

"Система находится в тестовом режиме, проверяется работа оборудования, настройка камер и проводятся другие пусконаладочные работы. Оборудование установлено на всех светофорных объектах Павловского тракта", – отмечают в Госавтоинспекции.

А как получилось, что 18 сентября сотрудники ГИБДД были, а сейчас их нет?

Как ранее сообщал amic.ru со ссылкой на свой источник в полиции, 18 сентября на дороги краевой столицы вывели в 6-7 раз больше сотрудников Госавтоинспекции, чем обычно. Для усиления были привлечены не только инспекторы ГИБДД, которые должны были отдыхать в этот день, но и кабинетные работники ведомства. Суммарно на улицах города к патрулированию были привлечены более 250 человек.

Однако если те, кто двигался по главным городским магистралям, отмечали "вау-эффект", то водители, выезжающие с примыкающих улиц, эту радость точно не разделили. Так, пробка на улице Профинтерна начиналась сразу от ее пересечения с проспектом Комсомольским.

"18 сентября Павловский тракт двигался нормально, на каждом перекрестке стояли сотрудники ДПС и пропускали практически только автомобили по Павловскому тракту. А примыкающие улицы, особенно Советской Армии, стояли в дикой пробке. Она вообще не ехала. Регулировщик просто не выпускал машины по ней. Зато в центре все красиво, как всегда, из-за этой инаугурации поставили город в известную позу", – рассказывали об обратной стороне медали читатели.

Вместе с тем в ответе на запрос ГИБДД в который раз напоминает, что ситуация с пробками осложнена ремонтом моста на Новом рынке (открыть его должны к 30 ноября). По-прежнему этот фактор дополнительно увеличивает поток машин на других участках улично-дорожной сети Барнаула. И основную нагрузку на себя принимает проспект Калинина. Здесь для недопущения заторовых ситуаций и оперативного вмешательства ежедневно несут службу сотрудники ДПС.

При поступлении информации о пробках в дежурную часть ГИБДД Барнаула на место для выяснения и устранения причин и затора также направляют экипажи ДПС. В городской Госавтоинспекции отмечают, что чаще всего причинами становятся ДТП, брошенный и неисправный транспорт, а также сбои в работе светофоров.