"К инопланетянам в туалетах мы привыкли". Как в Барнауле выбирали лучших проводников

На Алтае впервые прошел конкурс профмастерства среди проводников пассажирских вагонов

22 мая 2026, 06:50, Вячеслав Кондаков

Конкурс лучшего проводника / Фото: amic.ru

20 мая на площадке "Алтай-Пригорода" впервые прошел краевой конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди проводников пассажирских вагонов. За победу и денежные призы боролись 22 участника разных возрастов — от начинающих сотрудников до опытных железнодорожников, посвятивших профессии десятки лет. Самым юным участникам — всего 17 лет. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков побывал на конкурсе и узнал, почему сегодня проводников называют дефицитными специалистами, зачем молодые люди идут работать в поезда и какие ситуации считаются самыми страшными в рейсе. Спойлер: инопланетяне в туалетах или эфиопы в вагоне — не самая стрессовая ситуация для проводников. Иногда им приходится спасать жизнь человека и принимать роды.

"Проводник — профессия дефицитная"

В конкурсе участвовали представители АО "Алтай-Пригород", Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, Вагонного участка Барнаул (структурное подразделение Западно-Сибирского филиала АО "ФПК"), а также филиала Сибирского государственного университета путей сообщения в Новоалтайске. Номинация "Лучший проводник пассажирского вагона" проводится в регионе впервые.

Генеральный директор "Алтай-Пригорода" Дмитрий Коровин уверен, что проводник сегодня — это не просто сотрудник поезда, а человек, который отвечает буквально за все: безопасность, комфорт пассажиров и состояние вагона.

«Проводник входит в перечень востребованных и дефицитных профессий. Сегодня за таких специалистов идет серьезная конкуренция. В поезде могут происходить любые события. У нас были случаи, когда прямо в рейсе принимали роды. И проводник в этот момент должен не растеряться и действовать», — рассказал Дмитрий Коровин.

Сейчас в пригородном сообщении на Алтае работают около 170 проводников. Еще более 380 — в Федеральной пассажирской компании на дальних маршрутах. Причем профессия по-прежнему остается преимущественно женской и нравится далеко не всем. Особенно это касается дальних маршрутов. Одно дело выходить в рейс на пять-шесть часов, другое — на неделю или две.

Несмотря на это, многие железнодорожники остаются в профессии на десятилетия. Дмитрий Коровин объяснил, что в компании стараются удерживать сотрудников не только зарплатой. Проводникам предоставляют соцпакет, дополнительные выплаты к отпуску и бесплатный проезд для детей работников. Средняя зарплата проводников на пригородном сообщении сейчас составляет около 65 тысяч рублей. Кроме того, в этом году "Алтай-Пригород" получил лицензию на собственное обучение проводников.

«Проводник — это встреча, проводы, сопровождение, контроль и просто человеческое отношение», — уверен Дмитрий Коровин.

"Это был первый романтический шаг"

Одним из самых молодых участников конкурса стал проводник Владимир Савченко. В профессии он работает всего третий год, но признается: железная дорога нравилась ему с детства.

«Первый раз я поехал на поезде лет в шесть. Родители везли меня в Рубцовск, и тогда мне попался очень приветливый проводник. Наверное, именно после той поездки мне и захотелось стать проводником», — вспоминает он.

Сейчас Владимир работает на направлении Барнаул — Славгород. Один рейс длится сутки, а дорога в одну сторону занимает больше шести часов. Самым сложным в профессии он считает работу с людьми.

«Главное — найти подход к каждому пассажиру и быстро среагировать в сложной ситуации», — говорит молодой проводник.

При этом именно пассажиров он называет и самой приятной частью работы.

«Каждый рейс разный. Кажется, что едешь одной и той же дорогой, но все равно каждый раз смотришь на нее как впервые», — признается он.

По словам Дмитрия Коровина, железная дорога по-прежнему остается популярной среди студентов. Летом в поезда приходят работать участники студотрядов, в том числе студенты-медики.

«Для многих это первый романтический шаг во взрослую жизнь», — говорит руководитель компании.

"В поезде у проводника есть несколько секунд"

Состязание включает два этапа — теоретический и практический. В ходе теоретической части участники проходят тестирование на знание нормативных документов, обязанностей проводника пассажирского вагона и алгоритмов действий в нестандартных ситуациях.

Оценивала конкурсантов экспертная группа. В нее вошли сотрудники железной дороги, которые сами много лет работают с проводниками. Эксперт конкурса Алена Виганд рассказала, что специально для участников подготовили задания, максимально приближенные к реальным условиям работы. По ее словам, самыми сложными ситуациями в работе остаются случаи, когда пассажиру требуется срочная помощь.

«В пути у проводника зачастую есть всего несколько секунд на принятие решения. Поэтому мы проверяем не только знания, но и скорость реакции. Самое тяжелое — оказание первой помощи человеку. Потому что в этот момент в твоих руках находится жизнь пассажира», — подчеркнула Виганд.

При этом к нестандартным ситуациям железнодорожники давно привыкли.

«К инопланетянам в туалетах мы уже привыкли», — пошутила эксперт, отвечая на вопрос о самых необычных заданиях конкурса.

По словам Алены Виганд, несмотря на стабильную зарплату и льготы, молодежь приходит в профессию не так активно, как хотелось бы работодателям. Поэтому железнодорожники стараются создавать более привлекательный образ профессии и поддерживать молодых сотрудников в первые годы работы.

«Работа с пассажирами и необходимость остаться один на один с вагоном в 18 лет многих пугают. Важно правильно ввести человека в профессию. Если напугать его с самого начала, он просто уйдет», — объясняет один из организаторов конкурса.

Победители и призеры получат денежные призы от правительства края в размере 100 тысяч за первое место, 80 тысяч — за второе и 60 тысяч — за третье.