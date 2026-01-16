Пассажиропоток пригородных поездов в праздники на Алтае достиг 222 тысяч человек

Самым загруженным днем по объемам перевозок в конце года стало 27 декабря

16 января 2026, 13:30, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в период с 30 декабря по 11 января пригородные поезда перевезли 222 тысячи пассажиров. Как сообщили в пресс-центре Министерства транспорта Алтайского края, в январские праздничные дни жители региона значительно чаще пользовались железнодорожным сообщением.

По данным ведомства, пассажиропоток в новогодние выходные в этом году заметно вырос. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров пригородных поездов увеличилось на 11%.

Особенно заметный рост зафиксирован на скорых пригородных маршрутах. Поездки на таких поездах совершили 51,7 тысячи человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

В министерстве также отметили, что самым загруженным днем по объемам перевозок в конце года стало 27 декабря. В этот день пригородными поездами воспользовались около 20 тысяч пассажиров. Праздничный рост объема перевозок затронул весь Алтайский край.

