Действовать скидка в 50% будет преимущественно в период учебы: в июле и августе ездить студентам и школьникам придется за полную стоимость

04 мая 2026, 13:45, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Школьники и студенты Алтайского края в 2026 году продолжат ездить на пригородных поездах в два раза дешевле: постановление краевого правительства об соответствующих льготах размещено на официальном портале опубликования правовых актов. При этом действовать эта мера будет преимущественно во время учебного года.

Скидку в 50% получат школьники от семи лет, а также учащиеся-"очники" профессиональных учебных заведений и вузов. Действует она с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Чтобы купить билет по сниженной цене, необходимо предъявить справку с места обучения либо студенческий билет.

Также можно предоставить и электронный документ с помощью "многофункционального сервиса обмена информацией". Передавать свой льготный билет другому лицу нельзя.

Напомним, с 1 мая некоторые пригородные поезда в Алтайском крае получили новую остановку — барнаульский Гребной канал. Однако график движения этих поездов , несмотря на новую остановку, изменится всего на три минуты.