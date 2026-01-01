Почти на 25%. Как выросли тарифы на пригородные поезда в Алтайском крае

Очередное повышение цен

01 января 2026, 07:35, ИА Амител

Поезд в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

С 2026 года проезд в пригородных поездах Алтайского края подорожает в среднем на 25% – новые тарифы уже утверждены. Речь идет об электричках АО "Алтай-Пригород", которые курсируют из Барнаула в Бийск, Славгород и Рубцовск.

Так, стоимость взрослого билета первого класса по маршруту Барнаул – Рубцовск выросла с 1064 до 1330 рублей. Поездка из Барнаула в Бийск обойдется в 738 рублей вместо прежних 590, а до Славгорода – в 1784 рубля против 1398 ранее.

Рост цен коснулся и детских билетов. Проезд до Бийска подорожал с 207 до 258 рублей, до Рубцовска – с 372 до 466 рублей.

Отметим, что в январе 2025 года также повышали тарифы. Так, с 1 января стоимость проезда по разовым билетам на электрички и поезда пригородного сообщения на расстояние поездки до 45 км увеличилась на два рубля. Максимальный рост составил 16 рублей на расстояние поездки свыше 196 км. Стоимость проезда в скорых поездах стала выше на 7%.

Электричками в Алтайском крае ежегодно пользуются миллионы пассажиров.