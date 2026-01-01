Почти на 25%. Как выросли тарифы на пригородные поезда в Алтайском крае
Очередное повышение цен
01 января 2026, 07:35, ИА Амител
С 2026 года проезд в пригородных поездах Алтайского края подорожает в среднем на 25% – новые тарифы уже утверждены. Речь идет об электричках АО "Алтай-Пригород", которые курсируют из Барнаула в Бийск, Славгород и Рубцовск.
Так, стоимость взрослого билета первого класса по маршруту Барнаул – Рубцовск выросла с 1064 до 1330 рублей. Поездка из Барнаула в Бийск обойдется в 738 рублей вместо прежних 590, а до Славгорода – в 1784 рубля против 1398 ранее.
Рост цен коснулся и детских билетов. Проезд до Бийска подорожал с 207 до 258 рублей, до Рубцовска – с 372 до 466 рублей.
Отметим, что в январе 2025 года также повышали тарифы. Так, с 1 января стоимость проезда по разовым билетам на электрички и поезда пригородного сообщения на расстояние поездки до 45 км увеличилась на два рубля. Максимальный рост составил 16 рублей на расстояние поездки свыше 196 км. Стоимость проезда в скорых поездах стала выше на 7%.
Электричками в Алтайском крае ежегодно пользуются миллионы пассажиров.
Как выросли тарифы ? Они ВЫРОСЛИ. Но, ни кто "непричём".
08:34:31 01-01-2026
Ну с новым годом, с новыми ценами. Тем кто про инфляцию в 0 целых, фиг десятых будет рассказывать привет большой.
08:56:37 01-01-2026
С новым годом, дарагие россияне))
Первый подарочек - пошёл))
16:43:32 01-01-2026
а что вы хотели если все поезда за исключением просторов Алтая не рентабельны?
17:56:44 01-01-2026
саша (16:43:32 01-01-2026) а что вы хотели если все поезда за исключением просторов Алт... У этих всё нерентабельно. Сельское хозяйство,общественный транспорт,золотодобыча и т.д. Только за уши не оттащишь