Следующие длинные майские выходные наступят уже через несколько дней

02 мая 2023, 12:44, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Часть майских выходных уже прошла. И если от этого вы чувствуете себя разбитым – скорее прочь хандру. Не грустите, до следующих нерабочих дней осталось совсем недолго. Эта трудовая неделя будет короткой.

Как мы отдыхаем в честь 9 Мая 2023 года (День Победы) и сколько дней продлятся предстоящие праздничные выходные – читайте на amic.ru.

1 Сколько продлятся выходные к Дню Победы в этом году? Аж четыре дня. В этом году россияне отдохнут с 6 по 9 мая, с субботы по вторник.

2 То есть рабочая неделя – тоже всего четыре дня? Да, такая вот удача! Эта рабочая неделя продлится с 2 по 5 мая. А дальше – снова отдыхать.

3 Хм, а будет ли 5 мая сокращённым рабочим днём? Нет, с этим уже не повезёт. Пятница, 5 мая, увы, не будет сокращённым рабочим днём. А всё потому, что она не предшествует празднику (9 мая).

4 Понятно, а какие дни уже были выходными в честь майских праздников? В честь Праздника Весны и Труда россияне уже отдохнули с 29 апреля по 1 мая. Правда, накануне в Барнауле температура опустилась до +4...+9 градусов и прошёл мокрый снег. Это наверняка могло омрачить выходные, но мы точно знаем: тепло ещё впереди. По данным Gismeteo, уже 6 мая в городе потеплеет до +22 градусов.