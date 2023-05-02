Как мы отдыхаем на 9 Мая 2023?
Следующие длинные майские выходные наступят уже через несколько дней
02 мая 2023, 12:44, Анастасия Бичакова
Часть майских выходных уже прошла. И если от этого вы чувствуете себя разбитым – скорее прочь хандру. Не грустите, до следующих нерабочих дней осталось совсем недолго. Эта трудовая неделя будет короткой.
Как мы отдыхаем в честь 9 Мая 2023 года (День Победы) и сколько дней продлятся предстоящие праздничные выходные – читайте на amic.ru.
Сколько продлятся выходные к Дню Победы в этом году?
То есть рабочая неделя – тоже всего четыре дня?
Хм, а будет ли 5 мая сокращённым рабочим днём?
Понятно, а какие дни уже были выходными в честь майских праздников?
В честь Праздника Весны и Труда россияне уже отдохнули с 29 апреля по 1 мая. Правда, накануне в Барнауле температура опустилась до +4...+9 градусов и прошёл мокрый снег.
Это наверняка могло омрачить выходные, но мы точно знаем: тепло ещё впереди. По данным Gismeteo, уже 6 мая в городе потеплеет до +22 градусов.
О, и правда, тепло. И чем же заняться на длинных майских выходных?
Тем, чего требует душа. Например, в такую тёплую погоду можно поехать на дачу или сходить погулять. А если сил совсем нет, то и остаться дома – неплохая идея. С кино, едой, книгами и под одеялком.
И, да, скоро мы опубликуем полную программу праздничных мероприятий на длинные выходные. Следите за нашими новостями.
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