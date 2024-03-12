Привести себя в форму можно в санатории "БелокурЪ" по программе "Легкая стройность", на которую действует скидка 15%

12 марта 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8K7TSw

Санаторий "БелокурЪ" / Фото: предоставлено компанией

С приходом весны многие девушки начинают активно худеть, стремясь привести тело в форму к летнему сезону. Однако резкое начало изнурительных тренировок в спортзалах и голодовка не всегда эффективны, а иногда даже и опасны. Похудеть мягко и бережно, без вреда для здоровья можно, например, в санатории "БелокурЪ" по программе "Легкая стройность". Курс направлен на сокращение отечности, целлюлита и борьбу с лишними килограммами, а также общее улучшение состояния здоровья и нормализацию обмена веществ. До 23 мая 2024 года на программу действует скидка 15%.

Что значит худеть мягко и бережно?

Это значит, что программа "Легкая стройность" не подразумевает голодания, резких и интенсивных тренировок, которые могут навредить неподготовленному организму. Наоборот, программа рассчитана не только на запуск процесса похудения, но и на нормализацию артериального давления, снижение уровня холестерина и сахара в крови, улучшение качества кожи, избавление от отеков и в целом повышения бодрости и энергичности.

Как это работает?

Все довольно просто: уникальная природа и чистый воздух города-курорта, а также многолетние наработки санаторной медицины помогают менять свой образ жизни и отношение к проблеме избыточного веса.

"Цель программы – показать на практике, что похудение может быть простым и эффективным, если соблюдать определенные правила", – говорят в санатории "БелокурЪ".

Санаторий "БелокурЪ" / Фото: предоставлено компанией

Что входит в программу похудения?

В стоимость путевки по программе "Легкая стройность" входит:

проживание в выбранной категории номера ("Стандарт", "Стандарт +" или "Люкс");

комплекс лечебных процедур, подобранных врачом индивидуально для каждого гостя;

сбалансированное пятиразовое дробное питание, составленное специалистом (нут, салаты и горячие блюда из овощей, гречневые котлеты, детокс напитки и фиточаи, а на десерт ореховая смесь с финиками).

Гостей санатория ждут:

умеренные физические нагрузки (дозированная ходьба, занятия на беговой дорожке);

массаж (антицеллюлитный, гидромассаж);

прессотерапия;

аромасауна "Кедровая бочка";

занятия аквааэробикой и другие.

"В первые дни уходит много подкожной жидкости, выводятся шлаки и токсины, благодаря мягкому очищению кишечника с процедурой "кишечный лаваж". Как следствие, уменьшаются объемы", – уточняют в санатории.

Программа "Легкая стройность" действует при бронировании от семи дней. Гостям необходимо иметь при себе санаторно-курортную карту.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам 8-800-700-99-65 и 8 (3857) 734-404 (звонок по РФ бесплатный), а также по электронной почте info@belokur.ru.

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

E-mail: info@belokur.ru

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