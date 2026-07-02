Как пройдет ночь на Ивана Купалу в барнаульском зоопарке. Программа

Зоосад будет работать до 23:00

02 июля 2026, 20:45, ИА Амител

Ночь на Ивана Купалу в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк

В ночь на 7 июля в барнаульском зоопарке отметят праздник Ивана Купалы — по поверьям, самый мистический этим летом.

Веселье начнется в 20:00, "Лесная сказка" будет открыта до 23:00.

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