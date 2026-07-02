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Как пройдет ночь на Ивана Купалу в барнаульском зоопарке. Программа

Зоосад будет работать до 23:00

02 июля 2026, 20:45, ИА Амител

Ночь на Ивана Купалу в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк

В ночь на 7 июля в барнаульском зоопарке отметят праздник Ивана Купалы — по поверьям, самый мистический этим летом. 

Веселье начнется в 20:00, "Лесная сказка" будет открыта до 23:00.

Программа

  • Плетение венков из луговых цветов и папоротника.
  • Баба Яга раскроет тайны судьбы, погадает на суженого и научит вас варить зелье по своему древнему рецепту.
  • Квест "Найди цветок папоротника".
  • Творчество с добрым смыслом — изготовление игрушки для обитателей зоопарка.
  • Водные забавы и хороводы.
  • Кульминация вечера — купальский костер и традиционные прыжки через огонь.

Барнаул праздники Хорошие новости Барнаульский зоопарк
       

Комментарии 12

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Трагати

20:48:13 02-07-2026

темная славянская эстетика - очень крутая.
леший, мавки, русалки, полуденица обдериха - невероятно интересный фольклор

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Musik

22:55:49 02-07-2026

Нехристи.

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Гость

09:37:57 03-07-2026

Musik (22:55:49 02-07-2026) Нехристи....
И чо?

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Сергей

06:41:36 03-07-2026

День Ивана Купалы празднуется в день летнего солнцестояния.

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Вежливый Человек

07:19:03 03-07-2026

Курение и отвары магических трав, единение с природой.

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Гость

07:21:52 03-07-2026

А разве девки не должны голыми прыгать? И потом предаваться свальному греху с первым попавшимся парнем?

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Musik

08:06:48 03-07-2026

Гость (07:21:52 03-07-2026) А разве девки не должны голыми прыгать? И потом предаваться ... Дикость. Типа астрологии, хоть прикольнее.

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вокруг света, как вокруг смеха

08:42:21 03-07-2026

Musik (08:06:48 03-07-2026) Дикость. Типа астрологии, хоть прикольнее. ... торчков и других не будет?
иди смело, и жену возьми, любимую.

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Гость

08:24:48 03-07-2026

Щас кто-нить оскорбится и разгонят это все к чертям) Как Бакшевскую Масленицу.

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полночь наступает..

08:40:04 03-07-2026

20.00-23.00?
и где же ночь?
опять С. Писарев сказочничает.

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Мусик

09:01:28 03-07-2026

полночь наступает.. (08:40:04 03-07-2026) 20.00-23.00?и где же ночь?опять С. Писарев сказочнич... - мы потребуем продолжения банкета!

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полночь наступает..

10:05:58 03-07-2026

Мусик (09:01:28 03-07-2026) - мы потребуем продолжения банкета!... иди к жене.
банкетчик.

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