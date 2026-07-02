Как пройдет ночь на Ивана Купалу в барнаульском зоопарке. Программа
Зоосад будет работать до 23:00
02 июля 2026, 20:45, ИА Амител
Ночь на Ивана Купалу в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк
В ночь на 7 июля в барнаульском зоопарке отметят праздник Ивана Купалы — по поверьям, самый мистический этим летом.
Веселье начнется в 20:00, "Лесная сказка" будет открыта до 23:00.
Программа
- Плетение венков из луговых цветов и папоротника.
- Баба Яга раскроет тайны судьбы, погадает на суженого и научит вас варить зелье по своему древнему рецепту.
- Квест "Найди цветок папоротника".
- Творчество с добрым смыслом — изготовление игрушки для обитателей зоопарка.
- Водные забавы и хороводы.
- Кульминация вечера — купальский костер и традиционные прыжки через огонь.
20:48:13 02-07-2026
темная славянская эстетика - очень крутая.
леший, мавки, русалки, полуденица обдериха - невероятно интересный фольклор
22:55:49 02-07-2026
Нехристи.
09:37:57 03-07-2026
Musik (22:55:49 02-07-2026) Нехристи....
И чо?
06:41:36 03-07-2026
День Ивана Купалы празднуется в день летнего солнцестояния.
07:19:03 03-07-2026
Курение и отвары магических трав, единение с природой.
07:21:52 03-07-2026
А разве девки не должны голыми прыгать? И потом предаваться свальному греху с первым попавшимся парнем?
08:06:48 03-07-2026
Гость (07:21:52 03-07-2026) А разве девки не должны голыми прыгать? И потом предаваться ... Дикость. Типа астрологии, хоть прикольнее.
08:42:21 03-07-2026
Musik (08:06:48 03-07-2026) Дикость. Типа астрологии, хоть прикольнее. ... торчков и других не будет?
иди смело, и жену возьми, любимую.
08:24:48 03-07-2026
Щас кто-нить оскорбится и разгонят это все к чертям) Как Бакшевскую Масленицу.
08:40:04 03-07-2026
20.00-23.00?
и где же ночь?
опять С. Писарев сказочничает.
09:01:28 03-07-2026
полночь наступает.. (08:40:04 03-07-2026) 20.00-23.00?и где же ночь?опять С. Писарев сказочнич... - мы потребуем продолжения банкета!
10:05:58 03-07-2026
Мусик (09:01:28 03-07-2026) - мы потребуем продолжения банкета!... иди к жене.
банкетчик.