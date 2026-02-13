Безопасность начинается с тебя. О правилах дорожного движения для водителей и пешеходов

Важно не только соблюдать ПДД РФ, но и учить этому детей

Движение по улицам населенных пунктов становится все интенсивнее. Современный ритм жизни заставляет торопиться, однако спешка нередко приводит к трагическим последствиям. Согласно статистике Госавтоинспекции, ежегодно десятки тысяч россиян получают травмы и гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий. При этом безопасность на дороге зависит не только от водителей транспортных средств, но и от пешеходов. Как должны вести себя водители и пешеходы, какая ответственность ждет их за нарушение ПДД РФ, почему важно обучать детей основным правилам дорожного движения с ранних лет — в материале amic.ru.

Водитель, будь внимателен

За январь текущего года на территории Алтайского края произошло 51 ДТП с участием пешеходов, 39 из них — по вине водителей транспортных средств.

Для предотвращения такого вида аварий водителям необходимо помнить, что пешеходный переход — это зона повышенной ответственности, и, приближаясь к такому участку, необходимо уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Важно не только снизить скорость, но и быть готовым к полной остановке, оценивая ситуацию на дороге.

Невнимательность и спешка — главные спутники нарушителей. Зачастую водители, не снижая скорости, "проскакивают" пешеходные переходы, игнорируя людей, которые уже начали переход. Такая безответственность может привести к трагическим последствиям.



Так, 21 января текущего года в городе Новоалтайске водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения. В результате ДТП ребенок был госпитализирован.

Водителям необходимо проявлять особую бдительность в условиях ограниченной видимости, таких как сумерки, ночное время, а также в плохую погоду. В подобных условиях видимость пешехода снижается, а тормозной путь транспортного средства увеличивается. Необходимо быть предельно собранными и внимательными, готовыми к неожиданному появлению пешеходов, особенно вблизи остановок общественного транспорта, в жилых зонах, около общеобразовательных организаций и детских садов.

«Уважаемые водители, во избежание дорожных аварий будьте предельно внимательными при движении вблизи пешеходных переходов, на перекрестках и остановках общественного транспорта, не делайте резких маневров, не убедившись в их безопасности», — призывают в региональной Госавтоинспекции.

Наказание

Административная ответственность для водителей зависит от тяжести проступка и предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ):

если водитель не пропустил людей на пешеходном переходе, ему грозит штраф от 1,5 до 2,5 тыс. рублей (ст. 12.18 КоАП РФ);

если же произошло ДТП, то за причинение легкого вреда здоровью предусмотрен штраф от 3750 до 7500 рублей либо лишение водительских прав на срок до полутора лет (ст. 12.24 КоАП РФ);

за вред средней степени тяжести водителю грозит штраф от 15 тыс. до 37,5 тыс. рублей, а водительского удостоверения можно лишиться на срок от полутора до двух лет;

если ДТП привело к гибели человека, наказание ужесточается: водителя ждут принудительные работы до четырех лет либо лишение свободы до пяти лет с обязательным лишением водительских прав на срок до трех лет (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Стой, смотри, иди

К сожалению, пешеходы тоже не всегда соблюдают правила дорожного движения. Переход дороги в неустановленном месте, внезапный выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей или других препятствий, использование мобильных устройств во время движения — все это создает дополнительные риски.

Несмотря на то, что для пешеходов существует гораздо меньше правил и рекомендаций, чем для автомобилистов, они также должны всегда соблюдать предписанные нормы:

выбирать безопасное место для перехода, всегда использовать пешеходные переходы — подземные, надземные или обозначенные дорожной разметкой. Если таких нет в пределах видимости, переходить дорогу на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

убедиться в безопасности. Перед выходом на проезжую часть нужно остановиться у края дороги, оглянуться налево, затем направо, убедиться, что водители видят вас и пропускают;

пересекать проезжую часть не перебегая — спокойным шагом перпендикулярно оси проезжей части;

избегать отвлекающих факторов. Использование мобильных телефонов, наушников или других устройств во время перехода дороги категорически запрещено. Внимание должно быть сосредоточено исключительно на дорожной обстановке;

выходить из-за препятствий только после оценки ситуации. При выходе из-за припаркованных автомобилей, автобусов или других препятствий, которые ограничивают обзор, необходимо проявлять особую осторожность — оценить дорожную обстановку, прежде чем вступить на проезжую часть.

Ключевым фактором, определяющим безопасность пешехода в темное время суток, является его видимость для водителей. Большинство наездов в условиях ограниченной видимости и недостаточной освещенности происходит из-за того, что водитель просто не успел заметить человека. Именно поэтому рекомендация носить одежду со световозвращающими элементами — это не просто модное веяние, а жизненно важная мера. Брелоки, нашивки, ремни или даже специально разработанная одежда, отражающая свет фар, делают пешехода гораздо более заметным, позволяя водителям своевременно реагировать и избегать трагедий.

Остерегайтесь "слепых зон" во дворах и на парковках (подробнее об этих дорожных ловушках можно прочитать здесь), не выходите на дорогу в состоянии опьянения: алкоголь нарушает координацию движений и восприятие действительности, повышая вероятность несчастных случаев.

Дети — наше все

Взрослым важно не только соблюдать правила безопасного поведения на дороге, но и обучать этому детей. Малыши склонны повторять поведение взрослых, и нередко поведение родителя на дороге воспринимается ими как норма и образец для подражания. Таким образом, демонстрируя уважение к правилам дорожного движения, родители закладывают фундамент будущих моделей поведения ребенка, формируя правильную привычку действовать безопасно.

Родитель сам демонстрирует ответственное поведение при участии в дорожном движении — переходит проезжую часть только на зеленый сигнал светофора и пользуется исключительно оборудованными местами для перехода улиц.

Взрослый показывает умение наблюдать за ситуацией на дороге, обращать внимание на наличие или отсутствие машин и способность адекватно реагировать на возможные угрозы.

Водители-родители демонстрируют аккуратное вождение, уважение к пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Ребенок учится этому естественным путем, наблюдая за действиями взрослого, поэтому ключевым моментом становится постоянное проявление личной ответственности родителями.

Также существует ряд эффективных способов в игровой и развлекательной форме прививать детям базовые знания и навыки безопасного поведения на дороге:

наглядные пособия и обучающие мультфильмы. Яркие картинки и понятные истории помогают детям легче воспринимать сложную информацию о поведении на дороге;

практическое обучение. Прогулки с родителями позволяют наглядно демонстрировать принципы перехода улиц и учат ребенка самому анализировать дорожную обстановку;

игры и упражнения. Использование специальных игровых площадок, симуляторов, настольных игр помогает сделать процесс изучения правил увлекательным и познавательным для ребенка;

специальные мероприятия и уроки. Школы и детские сады регулярно проводят тематические дни и лекции, посвященные вопросам безопасности на дорогах. Участие в таких мероприятиях развивает пространственное мышление и формирует представление о безопасном поведении на дорогах.

Наказание

Переход дороги в неположенном месте или игнорирование сигналов светофора грозит пешеходу штрафом в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Если нарушение ПДД РФ пешеходом повлекло за собой создание помех в движении транспортным средствам, ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей. При этом, если в случае такого нарушения причинен легкий или средней степени тяжести вред здоровью других участников дорожного движения, пешеходу придется заплатить административный штраф до 1,5 тыс. рублей (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ).

