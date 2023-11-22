Ноябрь стал месяцем испытаний для метеозависимых людей

22 ноября 2023, 12:49, ИА Амител

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Ноябрь можно назвать месяцем частых магнитных бурь, что связано с повышенной активностью Солнца вплоть до 2025 года. Одна из самых мощных бурь произошла 5 ноября – сила ударов достигла уровня G3 при максимальном G5. Рассказываем, ждать ли магнитную бурю 22 ноября.

Правда ли, что 22 ноября 2023 года Землю накроет магнитная буря?

Не совсем. Максимальная мощность геомагнитных колебаний 22 ноября составит 3 балла, что характерно для слабой геомагнитной бури. Соответствующая информация размещена в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Какова вероятность магнитной бури 22 ноября?

По данным специалистов, вероятность возникновения магнитной бури 22 ноября равна 10%, магнитного шторма – 1%.

Когда ждать следующий геошторм?

Судя по прогнозу специалистов, до конца месяца сильных магнитных штормов ждать не стоит. Активность Солнца повысится в начале следующего месяца. Так, 5 декабря мощность возмущений составит пиковые 5 баллов. Также вспышки на Солнце достигнут своего максимума – шоковых 5 баллов 17 декабря.