Карл III назначил Кира Стармера 58-м премьером Великобритании
Король попросил лидера лейбористов сформировать новое британское правительство
05 июля 2024, 18:41, ИА Амител
Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ, во время аудиенции в Букингемском дворце он попросил его стать премьером и сформировать новое правительство.
"Сэр Кир Стармер стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце. Король предложил сэру Киру стать премьер-министром и сформировать новое правительство после вчерашней убедительной победы на выборах", – сообщает Sky News.
Напомним, что на выборах в парламент Великобритании, которые прошли 4 июля, Лейбористская партия одержала уверенную победу – им досталось более 410 мандатов из 650, тогда как для занятия большинства достаточно 326. Еще 120 выиграли консерваторы, а 71 – либеральные демократы.
18:56:33 05-07-2024
Риши Сунак с треском провалился и утопил выдвинувшую его партию.
19:43:48 05-07-2024
Гость (18:56:33 05-07-2024) Риши Сунак с треском провалился и утопил выдвинувшую его пар... Индиец, что с него взять?В отношении великой британской империи.
21:12:10 05-07-2024
Гость (19:43:48 05-07-2024) Индиец, что с него взять?В отношении великой британской импе... Есть понятие "историческая память".В одном месте-истребление индийцев англичанами,сипаев пушками убивали,черепа кучками складывали.И даже фотографировались.На память .В США индейцев споили,но негры,бывшие рабы остались.Мелькнул Обама и вот нет его.Что кто-то этим чего-то хотел доказать?Правильно сказал Владимир Ильич:Национальный вопрос самый сложный.Я немного захватил по возрасту когда у пиндосов конкретно стоял расовый вопрос.Мартин Лютер Кинг переворачивается в гробу и ждёт да когда же,когда же?А потом уж и на Анжелу Девис.Их пепел стучится в их сердца.
19:25:54 06-07-2024
Гость (21:12:10 05-07-2024) Есть понятие "историческая память".В одном месте-истребление... Скажите, где такую забористую берете?
20:37:01 05-07-2024
А когда Стармер сэром стал? Папаша его, как говорит Вики, слесарный инструмент изготавливал, так что обычный работяга, даже если ИП по-нашему. А сынок выучился на юриста, был и адвокатом, и прокурором. Но нет указания,когда в дворянское звание вошёл.
06:24:44 06-07-2024
Не важно,сэр он или пэр.Все равно гнида английская.
06:27:19 06-07-2024
Им только российский паспорт на таможне покажи,они морду воротят.
08:55:57 06-07-2024
Гость (06:27:19 06-07-2024) Им только российский паспорт на таможне покажи,они морду вор... без перегара не пробовали перемещаться? От Вас и в продуктовом молоко киснет
11:43:40 06-07-2024
Гость (08:55:57 06-07-2024) без перегара не пробовали перемещаться? От Вас и в продуктов... Из графьев?