Карл III назначил Кира Стармера 58-м премьером Великобритании

Король попросил лидера лейбористов сформировать новое британское правительство

05 июля 2024, 18:41, ИА Амител

Кир Стармер / Фото: AP/TASS

Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ, во время аудиенции в Букингемском дворце он попросил его стать премьером и сформировать новое правительство.

"Сэр Кир Стармер стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце. Король предложил сэру Киру стать премьер-министром и сформировать новое правительство после вчерашней убедительной победы на выборах", – сообщает Sky News.

Напомним, что на выборах в парламент Великобритании, которые прошли 4 июля, Лейбористская партия одержала уверенную победу – им досталось более 410 мандатов из 650, тогда как для занятия большинства достаточно 326. Еще 120 выиграли консерваторы, а 71 – либеральные демократы.