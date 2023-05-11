Кириенко рассказал, когда в России пройдёт фестиваль молодёжи

Он предложил провести его на территории федерального центра "Сириус"

11 мая 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о том, когда в России может пройти фестиваль молодёжи. Его слова передаёт РИА Новости.

Кириенко предложил провести фестиваль на территории федерального центра "Сириус", где он уже ранее проходил в 2017 году. Он отметил, что "Сириус" является крупнейшим и уникальным комплексом по выявлению талантов.

Предполагается, что фестиваль в 2024 году пройдёт с 29 февраля по 7 марта 2024 года.