Кириенко рассказал, когда в России пройдёт фестиваль молодёжи
Он предложил провести его на территории федерального центра "Сириус"
11 мая 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о том, когда в России может пройти фестиваль молодёжи. Его слова передаёт РИА Новости.
Кириенко предложил провести фестиваль на территории федерального центра "Сириус", где он уже ранее проходил в 2017 году. Он отметил, что "Сириус" является крупнейшим и уникальным комплексом по выявлению талантов.
Предполагается, что фестиваль в 2024 году пройдёт с 29 февраля по 7 марта 2024 года.
19:47:28 11-05-2023
На хрен он нужен, Разве что для галочки странной может быть сомнительной "деятельности" кириенко. Молодежи с момента рождения ребенка и до его взросления и даже до смертельного часа нужен гарантированный государством социальный лифт вспоможения и равных возможностей для роста развития и продления рода, который у нас сейчас преступно русофобский под ложью толерантности и интернационализма только не для русских.
23:43:27 11-05-2023
Им все равно фиолетово, 30 лет грабежа, лжи и показухи аукнутся на следующих десятках поколений. В россии исконно живется хорошо всем, кроме русских и это аксиома.