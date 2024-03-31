Киркоров рассказал, как его дети отреагировали на теракт в "Крокусе"
Он выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших
31 марта 2024, 16:50, ИА Амител
Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле". Он высказался в эфире программы "Ты не поверишь!".
Киркоров выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта и семьям погибших. Певец добавил, что подобное могло случиться с каждым.
"Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Валерия отказалась от концерта из-за теракта в "Крокусе".
11:08:31 01-04-2024
с каких пор нам стало интересно мнение того, кто не в те двери заходит???