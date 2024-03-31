Киркоров рассказал, как его дети отреагировали на теракт в "Крокусе"

Он выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших

31 марта 2024, 16:50, ИА Амител

Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле". Он высказался в эфире программы "Ты не поверишь!".

Киркоров выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта и семьям погибших. Певец добавил, что подобное могло случиться с каждым.

"Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Валерия отказалась от концерта из-за теракта в "Крокусе".