Валерия отказалась от концерта в честь Дня рождения из-за теракта в "Крокусе"

Билеты, которые уже приобрели люди, будут действительны

31 марта 2024, 14:57, ИА Амител

Афиша трибьют-концерта / Фото: Live Arena

Российская певица Валерия отменила трибьют-концерт в честь своего Дня рождения из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом она написала в социальных сетях.

"Друзья, масштабное шоу в честь в моего дня рождения 17 апреля <…> мы переносим на 3 октября. В сложившейся ситуации считаем это единственно правильным решением. Спасибо всем зрителям за понимание", - отметила Певица.

Она добавила, что все билеты, которые уже приобрели люди, будут действительны. Также Валерия поблагодарила артистов за то, что ей предоставили возможность выбрать новую дату проведения мероприятия.