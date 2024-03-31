Валерия отказалась от концерта в честь Дня рождения из-за теракта в "Крокусе"
Билеты, которые уже приобрели люди, будут действительны
31 марта 2024, 14:57, ИА Амител
Афиша трибьют-концерта / Фото: Live Arena
Российская певица Валерия отменила трибьют-концерт в честь своего Дня рождения из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом она написала в социальных сетях.
"Друзья, масштабное шоу в честь в моего дня рождения 17 апреля <…> мы переносим на 3 октября. В сложившейся ситуации считаем это единственно правильным решением. Спасибо всем зрителям за понимание", - отметила Певица.
Она добавила, что все билеты, которые уже приобрели люди, будут действительны. Также Валерия поблагодарила артистов за то, что ей предоставили возможность выбрать новую дату проведения мероприятия.
10:30:28 01-04-2024
Ну и зря. Шаман вот не отказался, а все деньги за концерты отправил пострадавшим от терракта. Зрители на концерте были с ним солидарны.
10:32:13 01-04-2024
щоу в честь её дня рождения....да, от скромности точно не умрет.