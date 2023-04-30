Киркоров выступил "вживую" и расстроил зрителей
По словам слушателей, певец задыхался и не смог спеть нормально
30 апреля 2023, 14:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Филипп Киркоров дал концерт в Кремлёвском дворце и расстроил слушателей. Об этом сообщает fbm.ru.
В социальных сетях люди стали публиковать видео с концерта: на записи слышно, как Киркоров задыхается на сцене.
Люди уходили с выступления, потому что артист не смог нормально спеть. Поклонники исполнителя предположили, что он пока не смог полностью восстановиться после череды пластических операций, что привело к ухудшению самочувствия.
Фанаты поддерживают Киркорова, но советуют ему отдохнуть, чтобы не подрывать здоровье.
17:01:13 30-04-2023
Это тебе не под фанеру петь=)
08:34:34 01-05-2023
А не много ли внимания этому клоуну? Метлой поганой его гнать и пинать. Но Эрнст его прикроет. А дебилы деньги на его петушиные концерты потратят.
07:29:00 02-05-2023
Меня расстроило поведение этого фрика и на шоу "Маска" и на сольном шоу в Кремле. Все закончился Бедросович.