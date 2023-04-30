Киркоров выступил "вживую" и расстроил зрителей

По словам слушателей, певец задыхался и не смог спеть нормально

30 апреля 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Филипп Киркоров дал концерт в Кремлёвском дворце и расстроил слушателей. Об этом сообщает fbm.ru.

В социальных сетях люди стали публиковать видео с концерта: на записи слышно, как Киркоров задыхается на сцене.

Люди уходили с выступления, потому что артист не смог нормально спеть. Поклонники исполнителя предположили, что он пока не смог полностью восстановиться после череды пластических операций, что привело к ухудшению самочувствия.

Фанаты поддерживают Киркорова, но советуют ему отдохнуть, чтобы не подрывать здоровье.