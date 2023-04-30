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Киркоров выступил "вживую" и расстроил зрителей

По словам слушателей, певец задыхался и не смог спеть нормально

30 апреля 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Филипп Киркоров дал концерт в Кремлёвском дворце и расстроил слушателей. Об этом сообщает fbm.ru.

В социальных сетях люди стали публиковать видео с концерта: на записи слышно, как Киркоров задыхается на сцене.

Люди уходили с выступления, потому что артист не смог нормально спеть. Поклонники исполнителя предположили, что он пока не смог полностью восстановиться после череды пластических операций, что привело к ухудшению самочувствия.

Фанаты поддерживают Киркорова, но советуют ему отдохнуть, чтобы не подрывать здоровье.

культура

Комментарии 3

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НеФилипп

17:01:13 30-04-2023

Это тебе не под фанеру петь=)

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Гость

08:34:34 01-05-2023

А не много ли внимания этому клоуну? Метлой поганой его гнать и пинать. Но Эрнст его прикроет. А дебилы деньги на его петушиные концерты потратят.

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гость

07:29:00 02-05-2023

Меня расстроило поведение этого фрика и на шоу "Маска" и на сольном шоу в Кремле. Все закончился Бедросович.

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