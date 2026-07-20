Температура поверхности океана уже достигла крайне высоких значений

20 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Рекордно высокая температура поверхности Мирового океана и влияние климатического явления Эль-Ниньо могут привести к тому, что 2027 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучила австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" Андреа Тащетто.

По словам ученого, температура поверхности океана уже достигла крайне высоких значений.

«Глобальная температура поверхности моря сейчас очень высокая, и май 2026 года стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений», — отметила доцент Университета Нового Южного Уэльса.

Андреа Тащетто пояснила, что после достижения пика Эль-Ниньо обычно происходит дополнительный рост средней глобальной температуры. Это связано, в частности, с потеплением тропической части Северной Атлантики и Индийского океана.

«Поэтому не будет удивительно, если в следующем году будет установлен новый глобальный температурный рекорд», — подчеркнула климатолог.

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана становится выше нормы. Это изменяет взаимодействие океана и атмосферы, что влияет на погодные условия во многих регионах мира. В результате в одних районах возрастает вероятность засухи, а в других — усиливаются осадки и повышается риск экстремальных погодных явлений.