Комплекс весогабаритного контроля установили в одном из районов Алтая

Всего в регионе установлено 14 подобных комплексов

29 сентября 2023, 15:00, ИА Амител





















Комплекс в Благовещенке

Большой комплекс весогабаритного контроля появился в Благовещенском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Стоимость строительства составила порядка 35 млн рублей.

Объект появился в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Его установили на автомобильной дороге Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда. Комплекс типа Unicam WIM ближайшие три месяца будет работать в тестовом режиме, после чего – на постоянной основе.

Система позволяет в автоматическом режиме фиксировать нарушения параметров предельно допустимых нагрузок на дорожное покрытие, а также определять транспортные средства, которые нарушают скоростной режим и дорожную разметку.

"Наряду с ремонтом, реконструкцией и строительством дорог одной из первостепенных задач является обеспечение их сохранности, данные комплексы помогают сократить до минимума поток транспорта со сверхнормативными нагрузками. В этом году будет введена в эксплуатацию еще одна установка на трассе Белоярск – Заринск, в будущем работа будет продолжена", – приводит ведомство слова врио главы Минтранса Алтайского края Антона Воронова.

Всего на сегодняшний день на региональных автомобильных дорогах Алтайского края установлено 14 пунктов весогабаритного контроля.