На процессе скоро должны стартовать судебные прения

22 мая 2025, 08:15, Антон Дегтярев

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Суд по делу барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, которого обвиняют в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, приближается к своему завершению. На процессе уже выслушали показания свидетелей и самого подсудимого. На ближайших заседаниях могут начаться прения сторон, после этого озвучат приговор. Об этом amic.ru рассказали в Индустриальном районном суде.

Как идет суд?

В суде отметили, что последнее заседание по делу состоялось 21 мая, и на нем зачитали показания Бесчастного, которые он дал предварительному следствию. Сам обвиняемый отвечать на вопросы суда отказался.

"Сейчас сторона защиты представляет доказательства по делу. Сегодня, 21 мая, огласили показания подсудимого. Больше ничего оглашать не будут. Возможно, на следующем заседании начнутся судебные прения, но это не точно", – прокомментировали в суде.

В суде рассказали, что показания всех свидетелей уже оглашены. Лично в суд вызывали только одного человека – "засекреченного" свидетеля Дмитрия Жукова (данное имя – псевдоним). Увидеть его могли только следователь и судья. Этот человек якобы раньше работал вместе с Бесчастным и отнес в ФСБ записи разговоров между перевозчиком и посредником Сергеем Щукиным. Ранее в суде против Бесчастного его показания уже зачитывали, ознакомиться с ними можно здесь.

Суд над Олегом Бесчастным/ Фото: amic.ru

Почему дело пересматривают?

Дело перевозчика Олега Бесчастного начали пересматривать 24 марта 2025 года. Еще 19 декабря 2024 года по решению Индустриального районного суда он получил штраф в размере 40 млн рублей, у перевозчика арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму 52 млн рублей. Прокуратура с решением не согласилась и потребовала дать Бесчастному восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и трехлетним запретом работать в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях.

27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд изменил приговор Бесчастному, направив дело на новое рассмотрение. 11 марта дело повторно зарегистрировали в Индустриальном районном суде. Сам подсудимый свою вину признает.

В чем обвиняют Бесчастного?

По версии следствия, Олег Бесчастный через посредника Сергея Щукина передал на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву 2 млн рублей за обслуживание двух маршрутов общественного транспорта – № 78 и 41. За взятку Шеломенцев должен был помочь Бесчастному победить в конкурсе, однако этого так и не случилось. Шеломенцев же "отмыл" 1,2 млн рублей, купив на них машину Subaru Outback. Остальные 800 тысяч взял себе за посредничество Сергей Щукин.

Олег Бесчастный на суде/ Фото: amic.ru

Что с другими фигурантами дела?

Сейчас в Центральном районном суде завершается рассмотрение дела бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева. На процессе 16 мая стартовали судебные прения, прокурор запросил для бывшего чиновника 11 лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти сроком на пять лет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Также сейчас в Октябрьском районном суде Томска продолжают рассматривать дело директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого подозревают в даче Шеломенцеву двух взяток на общую сумму 600 тысяч рублей.

Осудили пока только посредника Шеломенцева – Сергея Щукина. 2 октября 2024 года он получил пять лет условно со штрафом 2 млн рублей. Однако по требованию прокуратуры приговор пересмотрели, и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд дал Щукину три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей.