Бывший замглавы Барнаула Антон Шеломенцев останется в СИЗО еще на два месяца
На процессе по делу Шеломенцева 16 мая стартовали судебные прения
16 мая 2025, 13:46, ИА Амител
Центральный районный суд продлил срок заключения в СИЗО до 18 июля бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, которого подозревают в получении трех взяток. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.
Предыдущая мера пресечения Шеломенцеву действовала до 18 мая 2025 года. Суд еще не закончил рассматривать дело экс-чиновника, поэтому было необходимо определить, где будет дожидаться приговора бывший вице-мэр.
Защита экс-чиновника попросила отпустить Шеломенцева из-под стражи, так как он не представляет опасности для людей и не может повлиять на ход суда. Прокуратура потребовала оставить бывшего замглавы города в СИЗО: по мнению правоохранителей, на свободе Шеломенцев может скрыться от суда. Сам же подозреваемый сказал, что скрываться не собирается. Адвокат Шеломенцева также подтвердил его слова и заявил, что тот не будет давить на свидетелей.
В итоге суд принял сторону гособвинения, и Шеломенцев услышит решение по своему делу, находясь под арестом.
В СИЗО Шеломенцева отправили еще 12 января 2024-го, и с тех пор срок нахождения под стражей неоднократно продлевали.
Сейчас Шеломенцева судят в Центральном районном суде. Там уже допросили свидетелей и самого экс-чиновника, а также представили доказательства по делу. В суде стартовали судебные прения, после которых будет озвучен приговор.
Напомним, что Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил 2 млн рублей через посредника Сергея Щукина от барнаульского перевозчика Олега Бесчастного. Предприниматель стремился заключить контракт на работу по маршрутам № 41 и 78, которые, однако, Бесчастному так и не достались.
Кроме того, Шеломенцева подозревают в получении двух взяток от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Сам Шеломенцев эти факты отрицает.
14:27:31 16-05-2025
А автобусы ещё хуже стали ходить и ценники уже два раза подняли
С момента начала расправы над Шиломенцывым.
15:38:40 16-05-2025
Гость (14:27:31 16-05-2025) А автобусы ещё хуже стали ходить и ценники уже два раза подн... так, потому что другие люди пришли на его место)))))
17:06:38 16-05-2025
Гость (15:38:40 16-05-2025) так, потому что другие люди пришли на его место)))))... Такие же....
15:03:57 16-05-2025
Он чо, с ножом сидит на фото?
16:52:41 16-05-2025
Гость (15:03:57 16-05-2025) Он чо, с ножом сидит на фото?... глаза то разуй, или залил с утра?
21:26:35 16-05-2025
Гость (16:52:41 16-05-2025) глаза то разуй, или залил с утра?... И на вас глядит мрачно.
Думаю - приживется на киче.
16:20:02 16-05-2025
Теперь другие решают свои личные проблемы через предпринимателей, которые работают на общественном транспорте.
17:48:12 16-05-2025
Нашли блин стрелочника!
20:53:35 16-05-2025
Сажать так весь комитет по транспорту - чем выше чин, тем больше срок. И с конфискацией.