Бывший замглавы Барнаула Антон Шеломенцев останется в СИЗО еще на два месяца

На процессе по делу Шеломенцева 16 мая стартовали судебные прения

16 мая 2025, 13:46, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Центральный районный суд продлил срок заключения в СИЗО до 18 июля бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, которого подозревают в получении трех взяток. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

Предыдущая мера пресечения Шеломенцеву действовала до 18 мая 2025 года. Суд еще не закончил рассматривать дело экс-чиновника, поэтому было необходимо определить, где будет дожидаться приговора бывший вице-мэр.

Защита экс-чиновника попросила отпустить Шеломенцева из-под стражи, так как он не представляет опасности для людей и не может повлиять на ход суда. Прокуратура потребовала оставить бывшего замглавы города в СИЗО: по мнению правоохранителей, на свободе Шеломенцев может скрыться от суда. Сам же подозреваемый сказал, что скрываться не собирается. Адвокат Шеломенцева также подтвердил его слова и заявил, что тот не будет давить на свидетелей.

В итоге суд принял сторону гособвинения, и Шеломенцев услышит решение по своему делу, находясь под арестом.

В СИЗО Шеломенцева отправили еще 12 января 2024-го, и с тех пор срок нахождения под стражей неоднократно продлевали.

Сейчас Шеломенцева судят в Центральном районном суде. Там уже допросили свидетелей и самого экс-чиновника, а также представили доказательства по делу. В суде стартовали судебные прения, после которых будет озвучен приговор.

Напомним, что Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил 2 млн рублей через посредника Сергея Щукина от барнаульского перевозчика Олега Бесчастного. Предприниматель стремился заключить контракт на работу по маршрутам № 41 и 78, которые, однако, Бесчастному так и не достались.

Кроме того, Шеломенцева подозревают в получении двух взяток от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Сам Шеломенцев эти факты отрицает.