Кровотечение и диарея. Врач рассказала, кому нельзя есть гематоген
Главным компонентом "лакомства" является белок альбумин, который получается из очищенной бычьей крови
03 августа 2024, 07:30, ИА Амител
Гематоген, который многие россияне считают абсолютно полезным лакомством, может быть порой не столь полезным. Кому его можно есть и в каких дозах – "Секрету фирмы" рассказали врачи.
Гематоген – это не лекарственное средство, а сладкая добавка к основному рациону. Главным компонентом является белок альбумин, который получается из очищенной бычьей крови.
Употреблять его можно в следующих случаях:
- во время чрезмерных физических и умственных нагрузок;
- при неполноценном питании;
- после тяжелых инфекционных заболеваний;
- в послеоперационный период выздоровления.
Дозировка зависит от возраста. Согласно указаниям производителей, детям от 3 до 6 лет следует употреблять до 30 граммов гематогена в день. Детям с 7 лет – по 40 граммов. Взрослым – не более 50 граммов.
Вместе с тем врач-педиатр клиники "Будь здоров" Татьяна Сергеева отметила, что в действительности необходимости в употреблении гематогена для детей и взрослых нет, поскольку при соблюдении базового принципа здорового питания организм получает достаточное количество железа.
Вместе с тем эксперты отмечают, что есть люди, которым гематоген есть нельзя. Это те, у кого его компоненты вызывают аллергию, люди с гемохроматозом и гемосидезором, предрасположенностью к тромбам, острыми инфекциями, беременным и кормящим, людям с лишним весом и диабетикам.
"Не употребляйте слишком много гематогена, он может вызвать побочные эффекты, такие как окрашивание зубов, учащенное мочеиспускание, желудочное кровотечение, нарушение сердечного ритма, беспокойство, мышечная слабость, тошнота и диарея", – подчеркивают медики.
Педиатр Сергеева советует вместо гематогена использовать препараты железа, витаминотерапию и специализированные питательные смеси, но исключительно только после консультации с врачом.
16:25:52 03-08-2024
блин,как же мы выжили в детстве не зная об этом всем