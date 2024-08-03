Кровотечение и диарея. Врач рассказала, кому нельзя есть гематоген

Главным компонентом "лакомства" является белок альбумин, который получается из очищенной бычьей крови

03 августа 2024, 07:30, ИА Амител

Медицинский работник / Фото: unsplash.com

Гематоген, который многие россияне считают абсолютно полезным лакомством, может быть порой не столь полезным. Кому его можно есть и в каких дозах – "Секрету фирмы" рассказали врачи.

Гематоген – это не лекарственное средство, а сладкая добавка к основному рациону. Главным компонентом является белок альбумин, который получается из очищенной бычьей крови.

Употреблять его можно в следующих случаях:

во время чрезмерных физических и умственных нагрузок;

при неполноценном питании;

после тяжелых инфекционных заболеваний;

в послеоперационный период выздоровления.

Дозировка зависит от возраста. Согласно указаниям производителей, детям от 3 до 6 лет следует употреблять до 30 граммов гематогена в день. Детям с 7 лет – по 40 граммов. Взрослым – не более 50 граммов.

Вместе с тем врач-педиатр клиники "Будь здоров" Татьяна Сергеева отметила, что в действительности необходимости в употреблении гематогена для детей и взрослых нет, поскольку при соблюдении базового принципа здорового питания организм получает достаточное количество железа.

Вместе с тем эксперты отмечают, что есть люди, которым гематоген есть нельзя. Это те, у кого его компоненты вызывают аллергию, люди с гемохроматозом и гемосидезором, предрасположенностью к тромбам, острыми инфекциями, беременным и кормящим, людям с лишним весом и диабетикам.

"Не употребляйте слишком много гематогена, он может вызвать побочные эффекты, такие как окрашивание зубов, учащенное мочеиспускание, желудочное кровотечение, нарушение сердечного ритма, беспокойство, мышечная слабость, тошнота и диарея", – подчеркивают медики.

Педиатр Сергеева советует вместо гематогена использовать препараты железа, витаминотерапию и специализированные питательные смеси, но исключительно только после консультации с врачом.