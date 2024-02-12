Крупные пробки сковали Барнаул утром 12 февраля
Самые крупные заторы — на Змеиногорском и Павловском трактах
12 февраля 2024, 08:00, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 12 февраля / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 12 февраля достигли 8 баллов, сообщает 2ГИС.
Сильнее всего движение затруднено на Змеиногорском и Павловском трактах.
Также заторы наблюдаются на проспекте Строителей, шоссе Ленточный Бор, улицах Попова, Солнечная Поляна, Юрина, Матросова и ряде других.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -11 до -13 градусов, небольшой снег и метель.
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