Крупные пробки сковали Барнаул утром 13 февраля

Проблемы с движением наблюдаются как в центре города, так и на окраинах

13 февраля 2024, 08:10, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробки на дорогах Барнаула утром 13 февраля достигли 8 баллов, сообщает 2ГИС.

Сильнее всего движение затруднено на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улице Попова.

Кроме того, заторы наблюдаются на проспекте Строителей, улицах Советской Армии, Малахова, Северо-Западной, Матросова и на выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается до 11 градусов мороза. Преимущественно без осадков.