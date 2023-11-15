Самая сложная ситуация — на проспекте Калинина, Павловском тракте, Власихинской и Кутузова

15 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 15 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта сильнее всего затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Кутузова и Власихинской.

Кроме того, трудности местами наблюдаются на Советской Армии, Попова, Юрина, Энтузиастов, Змеиногорском тракте и других участках. Также крупные заторы образовались в поселке Пригородном.

По прогнозу синоптиков, днем 15 ноября в Барнауле потеплеет +7 градусов. Преимущественно без осадков.