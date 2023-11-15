Крупные пробки сковали Барнаул утром 15 ноября
Самая сложная ситуация — на проспекте Калинина, Павловском тракте, Власихинской и Кутузова
15 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром 15 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта сильнее всего затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Кутузова и Власихинской.
Кроме того, трудности местами наблюдаются на Советской Армии, Попова, Юрина, Энтузиастов, Змеиногорском тракте и других участках. Также крупные заторы образовались в поселке Пригородном.
По прогнозу синоптиков, днем 15 ноября в Барнауле потеплеет +7 градусов. Преимущественно без осадков.
08:30:09 15-11-2023
Каждое утро одно и то же. Вот было бы странно, если сообщили: утром в Барнауле пробок не наблюдается, аэропорт принимает самолеты по расписанию, все системы в городе работают в штатном режиме. Но нет же, нужно нагнетать ситуацию! Про прогнозы погоды вообще молчу, то одно, то другое. Одно радует, скоро лето!
09:44:33 15-11-2023
Скоро мост заработает на новом рынке! Вопрос когда? Погода прям помогает!
09:46:35 15-11-2023
А помните, еще 10 лет назад такое только перед новогодними праздниками было?