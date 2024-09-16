Крупные пробки сковали Барнаул утром 16 сентября

Заторы наблюдаются по всему городу

16 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 16 сентября / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 16 сентября достигли 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на Павловском тракте и в районе строительства новой развязки на Змеиногорском тракте.

Помимо этого, движение затруднено на проспектах Строителей от парковки ТРЦ Galaxy до гостиницы "Барнаул" и на Красноармейском в районе пересечения с Молодежной.

Также транспорт медленно движется по улицам Кутузова, Матросова, Попова, Солнечная Поляна и некоторым другим.

Напряженная ситуация с автотрафиком, в том числе, и в поселке Пригородном.