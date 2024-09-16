Крупные пробки сковали Барнаул утром 16 сентября
Заторы наблюдаются по всему городу
16 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 16 сентября / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 16 сентября достигли 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на Павловском тракте и в районе строительства новой развязки на Змеиногорском тракте.
Помимо этого, движение затруднено на проспектах Строителей от парковки ТРЦ Galaxy до гостиницы "Барнаул" и на Красноармейском в районе пересечения с Молодежной.
Также транспорт медленно движется по улицам Кутузова, Матросова, Попова, Солнечная Поляна и некоторым другим.
Напряженная ситуация с автотрафиком, в том числе, и в поселке Пригородном.
10:11:52 16-09-2024
Деньги надо было тратить не на расширение переезда через ЖД пути на Ленина и развязку на Змеиногорском, а на развитие ОТ: новые трамвайные пути до Попова по Павловскому тракту и пос Южного от Кардона, закупку новых трамваев и автобусов, смену принципов работы ОТ, отказ от строительства города для авто в пользу города для людей. Под изменением ОТ я понимаю удобное указанное на остановках расписание, прямые быстрые маршруты, которым помогут незатратные пересадочные билеты с единой оплатой времени, а не одной поездки, обустройство нормальных остановок и т.п. Новые пешеходные зоны, сужение проезжей части и расширение тротуаров , обустройство велодорожек и пешеходных зон тогда не будет проблемой. Помогли бы выбору в пользу ОТ и платные парковки. Некомпетентное руководство гробит городскую среду. Пробки это лишь часть проблемы. Будет хороший ОТ, пробки уйдут сами собой. Появится выбор. Сейчас пробки лишь отражают тупиковость выбранного администрацией пути.
12:25:15 16-09-2024
Евгений Иванов (10:11:52 16-09-2024) Деньги надо было тратить не на расширение переезда через ЖД ... Идите нафиг со своим общественным транспортом! Почему я должен ездить в этом рассаднике вирусов зимой? Россия, конечно, страна маленькая, земли под парковки не хватает... С умом бы относились к городскому пространству - парковок было бы в достатке. Не нужен нам ОТ от слова совсем. Поезжайте в Европу - там и катайтесь на нем! Эти все веяния оттуда идут. Наоборот, надо расширять зону, доступную для автомобилей. Вон, американцы, в свое время делали кинотеатры и церкви, куда можно было прямо на машине заехать.
14:23:38 16-09-2024
Е.Иванов-вы дилетант, но романтик.
14:57:34 16-09-2024
Гога (14:23:38 16-09-2024) Е.Иванов-вы дилетант, но романтик.... Просто я имею опыт пребывания в США и 10 европейских странах, в сумме около года и имел возможность прочувствовать и сравни то разные модели устройства городской инфраструктуры. Какие модели городов лучше для проживания определяю не я, п эксперты. Ознакомьтесь, пожалуйста. Информация эта доступна. Почему в Мэри Барнаула игнорируют опыт других городов зависит в том числе и от нас самих, жителей города. Нравится стоять в пробках и терять драгоценное время? Нравится ездить в переполненных автобусах? Пожалуйста! Наслаждайтесь. Мне нет и я пишу. В том числе в администрацию Меры борьбы реально убираюшие пробки из города хорошо известны. Пока же действия администрации направлены лишь на их приумножение.