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Крупные пробки сковали Барнаул утром 18 декабря

Движение транспорта затруднено как в центре города, так и за его пределами

18 декабря 2023, 08:12, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 18 декабря пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей, улицах Советской Армии, Молодежной, Кутузова, шоссе Ленточный Бор.

Также местами проблемы наблюдаются на улицах Юрина, Солнечная Поляна, Попова и некоторых других.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -18 до -20 градусов, преимущественно без осадков.

Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Сергей

10:38:36 18-12-2023

У меня в деревне всё спокойно и тихо никаких пробок, большая часть жителей деревни стоит в пробках барнаула

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Элен без ребят

10:51:57 18-12-2023

Сергей (10:38:36 18-12-2023) У меня в деревне всё спокойно и тихо никаких пробок, большая... так они эти пробки и создают

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Вик

12:03:26 18-12-2023

А я пробку не могу вытащить. Нужен штопор.17

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