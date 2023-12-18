Крупные пробки сковали Барнаул утром 18 декабря
Движение транспорта затруднено как в центре города, так и за его пределами
18 декабря 2023, 08:12, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром 18 декабря пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей, улицах Советской Армии, Молодежной, Кутузова, шоссе Ленточный Бор.
Также местами проблемы наблюдаются на улицах Юрина, Солнечная Поляна, Попова и некоторых других.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -18 до -20 градусов, преимущественно без осадков.
10:38:36 18-12-2023
У меня в деревне всё спокойно и тихо никаких пробок, большая часть жителей деревни стоит в пробках барнаула
10:51:57 18-12-2023
Сергей (10:38:36 18-12-2023) У меня в деревне всё спокойно и тихо никаких пробок, большая... так они эти пробки и создают
12:03:26 18-12-2023
А я пробку не могу вытащить. Нужен штопор.17