Крупные пробки сковали Барнаул утром 18 декабря

Движение транспорта затруднено как в центре города, так и за его пределами

18 декабря 2023, 08:12, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 18 декабря пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС. Движение транспорта затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей, улицах Советской Армии, Молодежной, Кутузова, шоссе Ленточный Бор. Также местами проблемы наблюдаются на улицах Юрина, Солнечная Поляна, Попова и некоторых других. По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -18 до -20 градусов, преимущественно без осадков.