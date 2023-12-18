До -12 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 декабря

День пройдет преимущественно без осадков

18 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -12 до -17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами по востоку местами будет от -18 до -23 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -18 до -20 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с.