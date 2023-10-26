Крупные пробки сковали Барнаул утром 26 октября
Заторы наблюдаются даже далеко за пределами центра
26 октября 2023, 08:15, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 26 октября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова.
Также местами загружены улицы Просторная, Энтузиастов, Юрина, Гущина, Цеховая и некоторые другие.
Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.
09:52:36 26-10-2023
Да сегодня еще терпимо, вчера, и особенно позавчера было намного хуже.
12:28:58 26-10-2023
Гость (09:52:36 26-10-2023) Да сегодня еще терпимо, вчера, и особенно позавчера было нам... А скоро будет еще хуже. Зима на носу.
12:06:59 26-10-2023
почему не могут настроить светофр -заезд с пр.Ленина на пл. Октября. Весной и прошлой зимой все нормально было, после лета - капец. Такое ощущение что летом все поменяли а назад не вернули
12:31:58 26-10-2023
Скорее доделывайте мост!! Зима близко)
15:23:29 27-10-2023
Мост по-моему сильно погоды не сделает пробка переместятся в центр,основная проблема в настройках светофоров едешь от Октябрьской на речной утром стоишь вообще на всех светофорах и самое интересное подъезжаешь к брестской красный ни одной машины ни одного пешехода зачем а он горит ,следующая улица тоже самое и как нужно так настроить когда ты трогаешся на зелёной обязательно подъезжаешь к следующему красному . типо чтоб всякий окупает на подступах застрял.на проспектах должно идти движение а не стоять причем на всех
15:39:40 27-10-2023
Пробки создаю сами водители которые думают только о себе а потом ещё и возмущаться едит увидел магазин в право у тротуара припорковался и пошел через 5 метров есть карман встань туда нет как это так сам он 3 шага сделает а следом его машину начинают объезжать автобусы и начинается не пойми что.зачем так делать?