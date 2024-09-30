Крупные пробки сковали Барнаул утром 30 сентября

Заторы наблюдаются по всему городу

30 сентября 2024, 08:11, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 30 сентября / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 30 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на Павловском тракте, проспектах Ленина и Красноармейском, а также на улицах Кутузова, Советской Армии, Северо-Западной, Матросова, Юрина, Солнечная Поляна и Попова.

Кроме того, проблемы с движением транспорта зафиксированы в поселке Пригородном и на Змеиногорском тракте в районе базы "Динамо" и строящейся развязки.

По прогнозу синоптиков, 30 сентября в Барнауле ожидается до 17 градусов тепла. Преимущественно без осадков.