Крупные пробки сковали Барнаул утром 30 сентября
Заторы наблюдаются по всему городу
30 сентября 2024, 08:11, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 30 сентября / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 30 сентября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Заторы наблюдаются на Павловском тракте, проспектах Ленина и Красноармейском, а также на улицах Кутузова, Советской Армии, Северо-Западной, Матросова, Юрина, Солнечная Поляна и Попова.
Кроме того, проблемы с движением транспорта зафиксированы в поселке Пригородном и на Змеиногорском тракте в районе базы "Динамо" и строящейся развязки.
По прогнозу синоптиков, 30 сентября в Барнауле ожидается до 17 градусов тепла. Преимущественно без осадков.
08:19:42 30-09-2024
Этот рассказ можно каждый день рассказывать.
Только дату менять.
А можно и новый прогноз под названием: "Завтра в Барнауле, по предсказанию бабушки Лукерьи" пробки 8 балов"
(и тоже даты менять)
10:07:17 30-09-2024
Стоячий Барнаул.
11:09:50 30-09-2024
Не жалея сил, борцы с пробками осваивали выделенные средства на улучшение дорожной ситуации. Настала пора съездить отдохнуть от борьбы, но не могут выехать из Барнаула из- за строящейся развязки на Южном.
12:13:44 30-09-2024
Каждый день в "новостях" эта старость...
12:24:23 30-09-2024
Россия - очень маленькая страна. Земли очень мало. Поэтому и пробки. Широкими улицы нет никакой возможности сделать.
12:54:40 30-09-2024
А если встать пораньше и пешком, или на трамвае, или велосипедом... Экологично, радостно, никаких пробок