Крупные пробки сковали Барнаул утром 4 марта
Движение затруднено по всему городу
04 марта 2024, 08:12, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 4 марта / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 4 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
По состоянию на 08:15, движение сильно затруднено на Змеиногорском и Павловском трактах. Также большие заторы наблюдаются на Власихинской, Малахова, Попова, Солнечной Поляне, Юрина, Матросова, Воровского, Кутузова и шоссе Ленточный Бор. Кроме того, местами транспорт медленно едет по проспектам Строителей, Красноармейскому, Ленина и Калинина.
По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле потеплеет до -4 градусов, временами снег и метель. На дорогах местами сохранится гололедица.
09:30:09 04-03-2024
Объезд Вокзала в Барнауле это пранк утра понедельника.
11:35:04 04-03-2024
Гость (09:30:09 04-03-2024) Объезд Вокзала в Барнауле это пранк утра понедельника. ... пока вы даже на родном языке не хотите говорить, с вами можно делать хоть что.
11:36:05 04-03-2024
Никогда такого не было.