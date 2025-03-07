Крупные пробки сковали Барнаул вечером 7 марта

Среди самых загруженных участков — Павловский тракт и шоссе Ленточный Бор

07 марта 2025, 18:17, ИА Амител

Пробки в Барнауле вечером 7 марта / "Яндекс Карты"

Пробки в Барнауле вечером в пятницу, 7 марта, достигли 7 баллов и 10, свидетельствуют "Яндекс Карты".

Большие заторы наблюдаются на проспекте Строителей у ТЦ Galaxy, улицах Челюскинцев, Власихинской, на Павловском тракте и шоссе Ленточный Бор.

Также местами движение затруднено по Попова, Энтузиастов, Георгиева, Взлетной, Балтийской и некоторых других улицах.