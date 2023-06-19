Подборка перспективных учебных заведений сферы информационных технологий для вчерашних школьников Алтайского края

19 июня 2023, 07:50, ИА Амител LjN8JvcrK

Компьютерная академия "ТОП" / Фото предоставлено компанией

Определившись с профессией (что для многих очень непросто), перед каждым школьником встает еще одна дилемма – какое учебное заведение выбрать. От того, верно ли этот шаг сделан, зависит способность будущего специалиста достигнуть карьерных высот. IT*-технологиям в Барнауле обучают несколько учебных заведений, как высших, так и средних специальных. Где готовят будущих суперспецов и чем различаются предлагаемые программы подготовки – в материале amic.ru.

Современный

В Барнауле работает филиал Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОП". Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям. В этом году это разработка программного обеспечения и компьютерная графика и дизайн.

Здесь нет лишних предметов. Студенты изучают только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания. Обучение строится исключительно на практических задачах. Все преподаватели в учебном заведении – профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Преимущества колледжа:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировка и практика в крупных IT-компаниях;

обучение с использованием современных технологий;

возможность зарабатывать во время обучения;

перспектива начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнер на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащенное компьютером место, вместо учебников – планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

IT-колледж "Академия TOP" готовит профессиональных ИТ-специалистов, которые соответствуют реальным требованиям рынка труда.

Срок обучения 2 года 6 месяцев.

Крупный

Институт математики и информационных технологий Алтайского государственного университета – одно из крупнейших учебных заведений по подготовке кадров IT-сферы в Сибири. На направлениях ИМИТ студенты получают фундаментальные знания и практические навыки исследования и разработки проектов в области математики и информатики, а также технологий программирования и искусственного интеллекта, которые являются базой для IT-профессий будущего.

Институт дает высшее образование на трех уровнях: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Здесь работают опытные и квалифицированные специалисты.

Срок обучения на бакалавриате 4 года, на магистратуре – 2 года, на аспирантуре – 4 года.

Еще один крупный

Факультет информационных технологий Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова – один из крупнейших факультетов в университете. Там готовят бакалавров и магистров по направлениям: бизнес-информатика, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, приборостроение, прикладная информатика, программная инженерия.

Выпускники факультета занимаются разработкой и внедрением информационных систем и технологий в науке, промышленности, экономике и социальной сфере. При кафедре ИВТ и ИБ работает лаборатория информационно-измерительных систем, при кафедре ИТ – лаборатория робототехники.

Срок обучения на бакалавриате 4 года, на магистратуре – 2 года, на аспирантуре – 4 года.

Педагогический

Барнаульский государственный педагогический колледж функционирует как самостоятельное учебное заведение. Колледж дает современный уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношение теоретических и практических знаний. В заведении работает лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий.

Обучение в очной форме. Ссуз набирает абитуриентов после 9 класса.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Социально активный

Алтайский политехнический техникум ведет обучение студентов IT-направления по двум программам: наладчик аппаратного и программного обеспечения, наладчик компьютерных сетей. Образовательная организация обеспечивает своим студентам активную внеучебную деятельность. Обучающиеся участвуют в интерактивных играх, спортивных мероприятиях, конкурсах и турнирах.

Обучение возможно как в очной, так и в заочной форме. Ссуз набирает абитуриентов после 9 класса.

Срок обучения 2 года 10 месяцев.

Быстрый

Колледж Алтайского государственного университета предлагает наименьший срок обучения из подборки. Учреждение ведет обучение по программе "Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем". В колледже работает высококвалифицированный коллектив инженерно-педагогических работников. Заведение имеет два общежития для иногородних студентов, учебные мастерские со станками для практического обучения, четыре спортивных зала, библиотеки и прочее.

Обучение возможно только в очной форме. Ссуз набирает абитуриентов после 9 класса.

Срок обучения 1 год 10 месяцев.

Практически в каждом учебном заведении Барнаула есть IT-направление. Специалистов готовят также в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий, Алтайском архитектурно-строительном колледже, Алтайской академии гостеприимства, Алтайском промышленно-экономическом колледже, Университетском технологическом колледже им. В. В. Петрова АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

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тел: +7 (3852) 72-14-10*IT (Айти).

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