Хабиб, «татушка» и Нурлан. Кто из звёзд приедет на Алтай в июле и августе

Обещавший стать самым масштабным событием лета-2022 на Алтае фестиваль рокеров на территории заброшенного аэропорта в Бийске был перенесён на следующий год якобы по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Однако это не мешает выступлениям* в Алтайском крае других российских звёзд.

Постоянное веселье на Яровом

Уже в эту пятницу, 8 июля, в Яровом на знаменитом озере споют для отдыхающих «Градусы». Выступление коллектива намечено на 22:00 на площадке «Причала 22». Правда, температурные градусы в ночь на 9 июля (а концерт может затянуться до ночи) в крае будут невысокими: до +15. Однако днём воздух прогреется до +23...+28, так что, возможно, слушателям будет тепло. Но обещают кратковременные дожди, а по югу — ливни с грозами.

15 июля на «Причале 42» выступит мегапопулярный в 80-90-е годы Игорь Саруханов. На следующий день на «Причале 22» споёт блогер и певица Mary Gu. Там же 22 июля выступит дуэт Dabro, а 23-го числа ждите «ягоду-малинку» от Хабиба. Niletto выступит 30 июля.

В августе первый концерт в Яровом пройдёт 8 числа, зрителей ждёт представление от Ханны на «Причале 22». На этой же площадке 13 августа будет петь Клава Кока.

Ожившие 90-е в июле

В Барнауле тоже будет на что посмотреть. Так, в ближайшую субботу, 9 июля, на площадке развлекательного комплекса «Планета Q» пройдёт концерт дуэта Gayazovs Brothers, а 15-го числа там же ожидают рэпера и хип-хопера Jony. Через день здесь же выступит Лёша Свик.

В конце июля барнаульцев порадуют две легенды 90-х. 22-го числа в «Планете Q» состоится перенесённый с июля прошлого года концерт экс-«татушки» Лены Катиной (все билеты, приобретённые год назад, действительны, заявляют организаторы). 30 июля там же выступит «король эпатажа и монарх стиля евродэнс» Шура.

12 августа здесь ожидают недавно выстрелившую в российском шоу-бизе группу «Биртман».

23 августа в Барнаул пожалует комик Нурлан Сабуров, которого ждут во Дворце спорта («Титов-Арена»).

Новости

Вопрос дня Спешите увидеть. Какие фестивали и спортивные мероприятия пройдут в Алтайском крае этим летом?

Кроме того, жителей Алтайского края приглашают на масштабные Шукшинские дни, мероприятия которого пройдут в Барнауле, Бийске и Сростках с 19 по 23 июля.

* Все описанные выше выступления артистов проводятся с возрастным ограничением 18+.